Thủ tướng Thái Lan "tiếp" chú trâu giá 500.000 USD

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tiếp vị khách đặc biệt (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 20/4 chào đón một vị khách đặc biệt đến văn phòng chính phủ. Đó là một con trâu trắng khổng lồ được bán với giá 500.000 USD gần đây.

Con trâu có tên là Ko Muang Phet đã thu hút sự chú ý của dư luận Thái Lan sau khi đạt mức giá nửa triệu USD và nó được mời tới khuôn viên văn phòng chính phủ để "gặp gỡ" Thủ tướng Srettha.

Cao 1,8m, con trâu 4 tuổi đến từ tỉnh Phetchaburi nặng 1,4 tấn, gần gấp 3 lần so với một con trâu bình thường.

Ko Muang Phet cũng đã được nhiều người biết tới sau khi góp mặt trong bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng "Sound From The Field Of Love".

Ông Srettha - người cao 1,92m - đã gặp con trâu nổi tiếng ngay trước văn phòng chính phủ.

"Tôi không biết là nước ta có con trâu đẹp như vậy. Có còn nhiều con trâu thế này không?", ông Srettha nói với các phóng viên, đồng thời vỗ nhẹ vào một trong những chiếc sừng cong của con vật.

Trâu nước có mặt khắp nơi ở vùng nông thôn Thái Lan, được đánh giá là động vật khỏe mạnh và đáng tin cậy với nhà nông. Các con trâu trắng được xem là đặc biệt có giá trị vì chúng rất hiếm.

Ngoài ra, ngành kinh doanh trâu đực mang lại nguồn thu lớn ở Thái Lan. Vào năm 2023, một nông dân ở tỉnh Phitsanulok đã bán con trâu đực nặng 1,4 tấn với giá hơn 1,45 triệu USD.

Trong một bài đăng trên X, ông Srettha cho biết Hiệp hội chăn nuôi trâu Thái Lan đã đề nghị chính phủ quảng bá loài vật này như một công cụ của "quyền lực mềm".

Ông chủ của Ko Muang Phet, Jintanat Limtongkul, rất vui mừng với ý tưởng trên.

"Tôi muốn mọi người biết đến trâu nhiều hơn. Người Thái trước đây gần gũi với nông nghiệp và trâu bò, nhưng lối sống ngày nay đã khiến chúng ta xa cách chúng", ông Ko nói với các phóng viên tại tòa nhà chính phủ.

Ông cam kết sẽ mang 4 con trâu khổng lồ tới gặp các du khách tại đường Khao San, Bangkok. Đây là điểm đến ưa thích của khách nước ngoài vào tháng 4 nhân dịp Songkran, Tết té nước của người Thái Lan.