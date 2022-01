Thứ trưởng Ngoại giao Nga: "Chúng tôi không sợ bất cứ ai, kể cả Mỹ"

Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn hãng tin CBS News liệu Nga có bị đe dọa bởi Ukraine hay không, Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay 21/1 tuyên bố: "Chúng tôi không sợ bất cứ ai, kể cả Mỹ".

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi ông đặt chân đến Geneva (Thụy Sĩ) để chuẩn bị hội đàm với các nhà ngoại giao Mỹ về tình hình căng thẳng hiện nay liên quan đến Ukraine. Ông cũng tiết lộ thêm, Mỹ đã đồng ý đưa ra phản hồi bằng văn bản với các đề xuất an ninh mà Nga đưa ra hồi cuối tháng trước.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng gần đây khi Moscow bị cáo buộc đang chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Ukraine. Mỹ và các đồng minh nhiều lần cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Moscow "động binh" với Ukraine.

Trong khi đó, Nga cho rằng, Mỹ và các đồng minh NATO đang gây ra mối đe dọa an ninh, do vậy, Moscow đã đưa ra loạt đề xuất an ninh. Một trong các đề xuất đó là yêu cầu NATO cam kết không mở rộng về phía Đông, không kết nạp Ukraine. Nga đề nghị Mỹ và các đồng minh nhanh chóng phản hồi những đề xuất này bằng văn bản.

Tại các cuộc đàm phán tuần trước, phương Tây đã bác bỏ các đề xuất của Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, trong cuộc hội đàm diễn ra hôm nay với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc phản hồi đề xuất bằng văn bản.

"Chúng tôi đạt thỏa thuận rằng Mỹ sẽ đưa ra phản hồi bằng văn bản đối với tất cả các đề xuất của chúng tôi vào tuần sau", Ngoại trưởng Lavrov nói. Ông miêu tả cuộc họp với nhà ngoại giao Mỹ là "cởi mở và hữu ích", đồng thời khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine.