Thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt

Một phần tử IS mang cờ của tổ chức (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn của IS ngày 30/11 thông báo, thủ lĩnh tối cao Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi đã bị giết "trong trận chiến với kẻ thù của Thượng đế", nhưng không nêu rõ thời gian và tình huống cụ thể thủ lĩnh này chết.

Thủ lĩnh mới của IS được xác định là Abu Hussein al-Hussaini al-Qurashi.

Người phát ngôn IS kêu gọi các thành viên của tổ chức ở tất cả các quốc gia cam kết trung thành với nhà lãnh đạo mới, đồng thời nói thêm rằng "ông là một trong những người con trung thành của nhà nước (Hồi giáo)".

Khi được hỏi về thông báo của IS, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Mỹ vẫn đang xem xét thông tin. "Mặc dù vậy, chúng tôi hoan nghênh thông tin rằng thêm một thủ lĩnh IS bị tiêu diệt", ông Kirby nói.

Abu al-Hassan trở thành thủ lĩnh của IS vào đầu năm nay sau khi người tiền nhiệm Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ ở tây bắc Syria.

Đặc nhiệm của quân đội Mỹ ngày 2/2 đã tiến hành chiến dịch đột kích và tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Chiến dịch nhằm vào ngôi nhà mà al-Qurashi ẩn náu ở thị trấn Atmah, tỉnh Idlib, miền bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Al-Qurashi được cho là đã cho nổ tung mình và gia đình hắn khi bị đột kích.

Chiến dịch này diễn ra khi IS đang cố gắng trỗi dậy trở lại, với hàng loạt cuộc tấn công trong khu vực, bao gồm cuộc tấn công nhằm chiếm một nhà tù ở đông bắc Syria, nơi giam giữ ít nhất 3.000 tù nhân IS, trong một hoạt động được xem là táo bạo nhất của IS trong nhiều năm qua.

Cái chết của al-Qurashi được xem là một đòn giáng mạnh vào IS, sau khi cựu thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi cũng bỏ mạng trong một chiến dịch tượng tự của đặc nhiệm Mỹ vào năm 2019. Cả al-Qurashi và al-Baghdadi đều từng thành viên của al-Qaeda ở Iraq và từng bị Mỹ giam giữ vào những năm 2000.

IS có tiền thân là nhóm al-Qaeda ở Iraq, một nhánh của al-Qaeda toàn cầu do Osama bin Laden lãnh đạo. Tuy nhiên, IS khác biệt với các nhóm khủng bố cực đoan khác khi chúng tự lập ra cái gọi là Nhà nước Hồi giáo vào năm 2014 và tuyên bố chủ quyền với tất cả các vùng đất và dân tộc Hồi giáo.

Các quan chức an ninh Iraq nhận định, IS đang chia ra mạng lưới các nhóm hoạt động tản mát để tránh bị thành mục tiêu tấn công. Vì vậy, cái chết của thủ lĩnh tối cao có thể không ảnh hưởng quá lớn tới hoạt động của nhóm khủng bố.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hồi tháng 7 cho biết Maher al-Agal, thủ lĩnh IS tại Syria, cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở tây bắc Syria. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho rằng, al-Agal chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới IS bên ngoài Iraq và Syria. Theo Reuters, Maher al-Agal là một trong 5 thủ lĩnh cấp cao của IS trên toàn thế giới.