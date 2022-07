Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh IS tại Syria

Ngôi nhà mà thủ lĩnh tối cao IS Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Quraishi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích ở Syria hồi tháng 2/2022 (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố hôm nay 12/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Maher al-Agal, thủ lĩnh IS tại Syria, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở tây bắc Syria. Một cộng sự thân cận của al-Agal bị thương nặng trong cuộc không kích.

"Kế hoạch mở rộng đã được triển khai để đảm bảo thực hiện thành công. Đánh giá ban đầu cho thấy không có thương vong dân sự", tuyên bố cho biết thêm.

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho rằng, al-Agal chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới IS bên ngoài Iraq và Syria. Theo Reuters, Maher al-Agal là một trong 5 thủ lĩnh cấp cao của IS trên toàn thế giới.

Cuộc không kích tiêu diệt Maher al-Agal là đòn giáng mạnh tiếp theo vào nỗ lực của IS nhằm tổ chức lại thành lực lượng du kích sau khi mất nhiều lãnh thổ.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 6 thông báo đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của IS ở Syria trong một chiến dịch đột kích. Phần tử bị bắt giữ được cho là một kẻ có kinh nghiệm chế tạo bom và đã trở thành một trong những thủ lĩnh cấp cao của IS ở Syria.

Liên minh của Mỹ đã tiến hành các vụ tấn công, đột kích nhằm vào các thành viên của IS ở Syria từ nhiều năm nay. Hồi tháng 2, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ triển khai chiến dịch đột kích bằng trực thăng ở tỉnh Idlib của Syria và tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của IS Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Quraishi.

Cuộc đột kích diễn ra tại một khu dân cư ở Atmeh gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Al-Quraishi đã kích hoạt thuốc nổ để tự sát và khiến các thành viên gia đình mình thiệt mạng.

Al-Quraishi, 45 tuổi, trở thành thủ lĩnh của IS sau khi người tiền nhiệm Abu Bakr al-Baghdadi thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ ở tây bắc Syria năm 2019. Kể từ đó, al-Qurayshi khá kín tiếng, không xuất hiện công khai.

Theo giới chức Mỹ, al-Quraishi đứng đằng sau vụ tấn công người thiểu số Yazidi năm 2014. Al-Quraishi bị Mỹ coi là kẻ khủng bố toàn cầu kể từ năm 2020 với khoản treo thưởng lên tới 10 triệu USD.

Một người phát ngôn của IS hồi tháng 3 đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh Abu Ibrahim Al-hashemi Al-Quraishi và thông báo thủ lĩnh mới trên kênh al-Furqan của IS. Tuy nhiên, tên của thủ lĩnh IS mới đã được lan truyền trên mạng xã hội từ trước đó.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden cho biết chiến dịch này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và ông Biden đã ra lệnh tiến hành chiến dịch trong cuộc họp sáng ngày 1/2 với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley.

Thông tin về thương vong trong vụ đột kích tiêu diệt al-Quraishi hiện vẫn gây nhiều tranh cãi. Một số nguồn tin cho biết, vụ đột kích khiến 13 người thiệt mạng, song phía Mỹ nói chỉ có 3 dân thường thiệt mạng.