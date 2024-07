Thủ đô Nga nóng kỷ lục trong hơn 100 năm qua

Người dân giải nhiệt bằng hệ thống phun sương làm mát trong công viên ở Moscow, Nga (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Nga đang đối mặt với mùa hè nóng khắc nghiệt khi nhiệt độ tại thủ đô Moscow phá kỷ lục từ năm 1917. Ngoài ra, các thành phố trên khắp nước Nga cũng đang ghi nhận mức nhiệt cao trên 35 độ C.

Tại Moscow, nơi nhiệt độ có thể giảm xuống âm 40 độ C vào mùa đông, đã ghi nhận mức nhiệt 32,7 độ C vào ngày 3/7, vượt qua kỷ lục năm 1917 ở mức 0,5 độ C, trung tâm thời tiết Fobus cho biết.

Theo Fobus, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nga như bờ biển Thái Bình Dương và vùng Siberia đều phá kỷ lục trước đó.

Thời tiết nắng nóng đã khiến nhu cầu về máy điều hòa không khí và quạt tăng cao, đồng thời lượng tiêu thụ kem và đồ uống lạnh tại Moscow tăng mạnh. Trên tàu điện ngầm và các phương tiện công cộng, hành khách được phát nước uống miễn phí.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin kêu gọi người dân khu vực đô thị Moscow, nơi có dân số trên 20 triệu người, đề phòng và tránh ra ngoài vào những thời điểm nóng nhất trong ngày.

Ông Sobyanin cho biết: "Vào ban ngày, nhiệt độ không khí sẽ vượt trên 30 độ C". Ông cho biết, cơ quan khí tượng dự báo sẽ có giông bão vào ngày 5/7 và có khả năng xảy ra mưa đá.