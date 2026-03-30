Thông điệp viết tay của tân Lãnh tụ Tối cao Iran khi chiến sự leo thang

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: AFP).

“Lãnh tụ Tối cao bày tỏ sự cảm kích đối với lãnh đạo tôn giáo tối cao và người dân Iraq vì lập trường rõ ràng chống lại hành động gây hấn nhằm vào Iran cũng như sự ủng hộ dành cho đất nước chúng tôi”, hãng thông tấn ISNA ngày 28/3 đăng tải thông điệp của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei gửi Iraq.

Thông điệp viết tay của Lãnh tụ Tối cao Iran được gửi đi sau cuộc gặp giữa Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq, một đảng Hồi giáo Shia, và đại sứ Iran tại Baghdad.

Thông điệp mới nhất của tân Lãnh tụ Tối cao Iran được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ - Israel vẫn chưa hạ nhiệt.

Mỹ gần đây tuyên bố đang đàm phán và gửi đề xuất hòa bình cho Iran, song giới chức Tehran đã bác bỏ thông tin này. Iran tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Bộ Quốc phòng Mỹ (Bộ Chiến tranh) được cho là đang soạn thảo kế hoạch cho các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran, bất chấp những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đã thua trong cuộc chiến kéo dài một tháng và đang đề nghị một thỏa thuận hòa bình.

Kể từ khi nhậm chức đến nay, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện công khai trước công chúng, mà chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản.

Truyền thông nhà nước Iran cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh tân Lãnh tụ Tối cao, nhưng không cho biết đó là hình ảnh mới của ông. Ông Mojtaba cũng có tài khoản mạng xã hội Telegram và X chính thức.

Trong thông điệp đầu tiên gửi đến công chúng, tân Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ trả thù cho những người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel, đồng thời ra lệnh tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đề nghị các nước Vùng Vịnh đóng cửa toàn bộ căn cứ của Mỹ ở khu vực. Nhà lãnh đạo Iran cũng đề nghị Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Trước đó, có thông tin cho rằng ông Mojtaba bị thương trong các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Tuy nhiên, giới chức Iran nhiều lần khẳng định Lãnh tụ mới của họ vẫn còn sống và đang điều hành đất nước. Iran cũng bác bỏ thông tin Lãnh tụ Tối cao Mojtaba đến Moscow (Nga) để điều trị.

Ông Ali Bahraini, đại diện của Iran tại văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Iran không xuất hiện trước công chúng trong thời gian qua vì lý do an ninh.

“Lý do Lãnh tụ Tối cao không xuất hiện trước công chúng là vì tuân thủ các yếu tố về an ninh trong bối cảnh tình hình đặc biệt hiện nay”, ông Bahraini cho biết.

Ông Bahraini khẳng định tân Lãnh tụ Tối cao “hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cũng xác nhận tân Lãnh tụ Tối cao vẫn khỏe mạnh.

Giải thích cho việc ông Mojtaba vắng mặt trước công chúng suốt một tháng qua sau khi bị thương trong chiến dịch không kích của Mỹ - Israel và kế nhiệm cha mình là cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Đại sứ Iran tại Pháp Mohammad Aminnejad cho biết: “Chúng tôi không có nghĩa vụ phải đưa ông ấy ra trước công chúng; dĩ nhiên, ông ấy vẫn sống và khỏe mạnh”.

Ông Aminnejad bác bỏ các tin đồn cho rằng ông Mojtaba đang ẩn náu trong hầm trú ẩn hoặc bị mất khả năng hoạt động do các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel.

Giới chức Israel tuyên bố vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào lãnh đạo cấp cao của Iran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao.