Tân Lãnh tụ Tối cao Iran cảnh báo đòn giáng mạnh với Mỹ - Israel

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: AFP).

Trong thông điệp ngày 20/3, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các đối thủ của Tehran đang bị đánh bại trong cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.

“Hiện tại, nhờ sự đoàn kết đặc biệt của tất cả mọi người - bất chấp mọi khác biệt về tôn giáo, tư tưởng, văn hóa và chính trị - đối thủ đã bị đánh bại”, ông nhấn mạnh.

Ông Khamenei cho biết Iran đã giáng một “đòn choáng váng” vào các đối thủ trong cuộc chiến với Israel và Mỹ.

Theo Lãnh tụ Tối cao Iran, bằng sự đoàn kết và quyết tâm, Iran đã “giáng cho đối thủ một đòn choáng váng khiến họ giờ đây bắt đầu thốt ra những lời mâu thuẫn và vô nghĩa”.

Ông cũng khẳng định Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực “hoàn toàn không” đứng sau các cuộc tấn công vào Oman và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột.

Ông chỉ trích kế hoạch của Israel nhằm gieo rắc bất hòa giữa Tehran và các nước láng giềng.

Trước đó, trong thông điệp gửi Tổng thống Iran, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cảnh báo sẽ “không để mọi đối thủ, dù trong hay ngoài nước, được an toàn”.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 17/3.

Đài truyền hình quốc gia Iran tuần trước đăng tải thông điệp đầu tiên của ông Mojtaba kể từ khi nhậm chức Lãnh tụ Tối cao.

Ông tuyên bố sẽ trả thù cho những người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel, đồng thời ra lệnh tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đề nghị các nước Vùng Vịnh đóng cửa toàn bộ căn cứ của Mỹ ở khu vực. Nhà lãnh đạo Iran cũng đề nghị Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Sau khi Lãnh tụ Tối cao mới của Iran nhậm chức, có thông tin cho rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương trong các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị thương nặng. Theo ông Hegseth, việc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng mà chỉ đưa ra tuyên bố bằng văn bản có thể liên quan đến việc ông chấn thương và lo ngại về an ninh.

Tuy nhiên, giới chức Iran nhiều lần khẳng định Lãnh tụ mới của họ vẫn còn sống và đang điều hành đất nước. Iran cũng bác bỏ thông tin Lãnh tụ Tối cao Mojtaba đến Moscow (Nga) để điều trị.

Phát biểu với kênh truyền hình BFMTV ngày 20/3, Đại sứ Iran tại Pháp Mohammad Aminnejad khẳng định Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Ông Aminnejad bác bỏ các tin đồn cho rằng ông Mojtaba Khamenei đang ẩn náu trong hầm trú ẩn hoặc bị mất khả năng hoạt động do các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Lãnh tụ Tối cao đang “thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.