Thêm tướng cấp cao Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ - Israel

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naini (Ảnh: TOI).

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Ali Mohammad Naini, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành.

Theo kênh Fars News, tướng Naini thiệt mạng trong “cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện lúc rạng sáng”.

“Những ý tưởng mang tính cách mạng và mô hình hiệu quả của ông trong “chiến tranh mềm” sẽ tiếp tục dẫn dắt lực lượng bảo vệ cách mạng chống lại các thế lực”, Fars đưa tin.

Hãng thông tấn Tasnim cũng đưa tin ông Naini, người phát ngôn của IRGC từ năm 2024, “đã tử vì đạo”.

Trước đó, tướng Naini, đại diện của IRGC, liên tục đưa ra những phát ngôn cứng rắn với Mỹ và Israel.

Đầu tháng này, người phát ngôn IRGC tuyên bố Iran có thể tiếp tục một “cuộc chiến cường độ cao” với Mỹ và Israel ít nhất trong 6 tháng nếu duy trì nhịp độ tác chiến hiện nay.

Ngày 16/3, tướng Naini tiếp tục thách thức Tổng thống Donald Trump điều tàu chiến Mỹ đến eo biển Hormuz chiến lược.

“Eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran, và bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả quyết liệt”, tướng Iran cảnh báo.

Tướng Naini là quan chức cấp cao mới nhất của Iran bị hạ sát trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Chỉ riêng trong những ngày gần đây, Iran lần lượt xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij Gholamreza Soleimani và Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib thiệt mạng khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt tập kích.

Trước đó, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang cùng các quan chức và chỉ huy cấp cao khác của Iran cũng thiệt mạng trong các cuộc tập kích.

Trong khi Israel cho rằng các vụ hạ sát và nhắm mục tiêu vào lực lượng Iran có thể làm suy yếu hệ thống an ninh của nước này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra rằng chính quyền Iran không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

“Tôi không hiểu vì sao Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra điều này: Cộng hòa Hồi giáo Iran có một cấu trúc chính trị vững mạnh với các thiết chế chính trị, kinh tế và xã hội đã được thiết lập”, ông Araghchi nói.

Ông cho rằng sự có mặt hay vắng mặt của một cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể của nhà nước.

Ngoại trưởng Araghchi cũng nhắc đến cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã bị hạ sát vào ngày 28/2, ngày đầu tiên của cuộc không kích chung Mỹ - Israel, như một bằng chứng cho thấy khả năng chống chịu của hệ thống chính trị Iran.

“Chúng tôi chưa từng có ai quan trọng hơn Lãnh tụ, và ngay cả khi Lãnh tụ đã tử vì đạo, hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động và ngay lập tức có người thay thế. Nếu bất kỳ ai khác tử vì đạo, cũng sẽ như vậy”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.