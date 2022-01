Thành phố Trung Quốc bùng dịch, thêm 2 quan chức bị kỷ luật

Dân trí Trung Quốc đã cách thức 2 quan chức vì "xử lý yếu kém" trong cuộc chiến chống Covid-19 ở thành phố Tây An, nơi người dân đang phàn nàn về tình trạng thiếu lương thực do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

Xét nghiệm Covid-19 tại một địa điểm di động ở quận Bắc Lâm của Tây An hôm 2/1. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Theo SCMP, hai quan chức bị cách chức hôm 2/1 đều là những nhân vật cấp cao ở Yanta, quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19 đang bùng phát ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc. Đó là Bí thư quận ủy Wang Bin và phó Bí thư Cui Shiyue, Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đưa tin.

Theo nguồn tin, quyết định cách chức trên của Tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây là nhằm "củng cố và tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh".

Thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, đang là tâm dịch Covid-19 mới nhất của Trung Quốc. Thành phố 13 triệu dân này đã trải qua 11 ngày phong tỏa nghiêm ngặt, với hơn 1.600 ca được ghi nhận kể từ ngày 9/12/2021. Giới chức thành phố Tây An ngày 3/1 ghi nhận thêm 90 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, giảm so với 122 ca công bố một ngày trước đó.

Hơn 1 tuần trước, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cũng đã kỷ luật 26 quan chức ở Tây An vì phản ứng sai sót trong chống dịch, trong đó có việc "không sâu sát để dịch bùng phát tại một khách sạn cách ly".

Thành phố Tây An đóng cửa kể từ ngày 23/12, với các biện pháp nghiêm ngặt khác được áp dụng bao gồm xét nghiệm bắt buộc và hạn chế đi lại. Nhưng người dân ở đây phàn nàn rằng họ đã phải vật lộn để kiếm thức ăn và các nhu yếu phẩm, trong khi một số người phàn nàn không được ra ngoài dù hết lương thực. Giới chức thành phố cũng thừa nhận đối mặt với nhiều thách thức để cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân bị phong tỏa.

Các quan chức cho biết, vấn đề là thiếu nhân công để giao hàng và khẳng định đang nỗ lực để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Hôm 2/1, một chuyên gia của Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc cho biết, tình hình ở Tây An đang được cải thiện và các hạn chế có thể sớm được nới lỏng. Zhang Canyou, người được Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cử đến tỉnh Thiểm Tây, nói với hãng tin Tân Hoa Xã rằng, "một số điều chỉnh đối với các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh sẽ được thực hiện trong thời gian thích hợp".

Các quan chức tỉnh Thiểm Tây nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dịch bùng phát.

"Bây giờ chúng ta đã bước vào giai đoạn tổng tấn công chống dịch… chúng ta phải đặt việc phòng ngừa và kiểm soát ở các khu vực lân cận thành thị là ưu tiên hàng đầu và đạt được mục tiêu không lây nhiễm càng sớm càng tốt", Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Liu Guozhong nói.

Thanh Thành

Theo SCMP