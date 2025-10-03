Thân vương William trải lòng về cuộc sống hoàng gia và kế hoạch kế vị

Thân vương Anh William (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trò chuyện với diễn viên người Canada Eugene Levy hôm 2/10, Thân vương Anh Williamm, người vốn hiếm khi chia sẻ về đời tư, đã thừa nhận rằng đôi khi ông cảm thấy “choáng ngợp” trước những vấn đề gia đình, và cam kết sẽ bảo vệ các con khỏi sự quan tâm quá mức của truyền thông.

“Nỗi lo hay căng thẳng liên quan đến gia đình khiến tôi bị choáng ngợp khá nhiều. Nhất là khi liên quan đến chuyện gia đình, đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy áp lực, như hầu hết mọi người, bởi nó mang tính cá nhân hơn”, Thân vương William, 43 tuổi, chia sẻ.

Năm 2024, cả Vương phi Kate và Vua Charles, 76 tuổi, đều bắt đầu điều trị ung thư. Thân vương William cho rằng đó là năm khó khăn nhất cuộc đời mình.

“Cuộc sống được gửi đến để thử thách chúng ta. Và nó thực sự có thể rất khắc nghiệt, nhưng vượt qua được điều đó mới tạo nên con người chúng ta. Tôi vô cùng tự hào về vợ và cha mình, về cách họ đã đối mặt trong suốt năm vừa qua. Các con tôi cũng đã thích ứng tuyệt vời”, ông nói.

Ông nhắc lại sự quan tâm quá mức của báo chí quanh vụ ly hôn của cha mình với Công nương Diana quá cố.

“Tác động mà nó có thể gây ra cho đời sống gia đình là điều tôi đã thề sẽ không bao giờ để xảy ra với gia đình mình. Vì thế tôi luôn giữ lập trường cứng rắn về ranh giới đó, và với những ai vượt quá, tôi sẽ đấu tranh”, ông nhấn mạnh.

Dù khẳng định không suy nghĩ nhiều về việc trở thành nhà vua, William thừa nhận rằng ông dự định sẽ đảm nhận vai trò này theo một cách khác.

“Tôi nghĩ có thể nói rằng thay đổi nằm trong kế hoạch của tôi. Thay đổi theo hướng tích cực. Điều khiến tôi hứng khởi chính là ý tưởng được mang đến những thay đổi, không phải quá cấp tiến, nhưng là những thay đổi mà tôi tin là cần thiết”, ông chia sẻ.