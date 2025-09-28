Thảm kịch giẫm đạp tại Ấn Độ, ít nhất 36 người chết

Nam diễn viên Tamil Vijay vận động tranh cử (Ảnh: Hindustan Times).

Theo thông tin từ Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông MK Stalin, vụ giẫm đạp xảy ra tối hôm 27/9 tại quận Karur, trong một cuộc mít tinh chính trị của Tamilaga Vettri Kazhagam, đảng do nam diễn viên Tamil Vijay thành lập.

Thảm kịch bắt đầu khi một lượng lớn người trong đám đông, háo hức muốn được nhìn thấy Vijay, dồn về phía hàng rào quanh sân khấu. Nhiều người đã ngất xỉu trong cảnh chen lấn ngột ngạt.

Vụ giẫm đạp khiến ít nhất 36 người chết, hơn 50 người bị thương. Trong số 36 nạn nhân thiệt mạng có 8 trẻ em và 16 phụ nữ.

Cuộc vận động thu hút khoảng 60.000 người (Ảnh: Hindustan Times).

Vijay, một trong những ngôi sao điện ảnh Tamil nổi tiếng nhất trong 3 thập niên qua, đã thu hút những đám đông khổng lồ kể từ khi ra mắt đảng Tamilaga Vettri Kazhagam năm 2024. Đảng này đặt mục tiêu cạnh tranh với đảng cầm quyền bang DMK và đảng Bharatiya Janata Party (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi.

Ông Vijay đang vận động tranh cử trước kỳ bầu cử bang dự kiến diễn ra đầu năm 2026.

Các đoạn video do truyền thông địa phương ghi lại cho thấy hàng nghìn người bao vây một xe vận động lớn, nơi ông Vijay đứng trên nóc và phát biểu. Trong cuộc mít tinh, ông Vijay ném chai nước xuống cho những người ủng hộ bị ngất xỉu và kêu gọi cảnh sát hỗ trợ khi đám đông trở nên mất kiểm soát.

“Tôi đau đớn tột cùng, trái tim tan vỡ trong nỗi buồn không thể diễn tả. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người anh chị em đã mất ở Karur. Tôi cầu nguyện cho những người đang được điều trị trong bệnh viện sớm bình phục”, ông Vijay viết trên X.

Theo truyền thông, ít nhất 44 bác sĩ từ các quận lân cận Tiruchirappalli và Salem đã được điều động đến Karur.

Chính quyền bang đã công bố hỗ trợ 1 triệu rupee (khoảng 11.280 USD) cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và thành lập một ủy ban điều tra.

Đây không phải lần đầu tiên các cuộc mít tinh của ông Vijay đối mặt với lo ngại an toàn. Truyền thông từng đưa tin có ít nhất 6 người chết sau buổi ra mắt chính thức đầu tiên của Tamilaga Vettri Kazhagam hồi tháng 10 năm ngoái.

Bất chấp các hạn chế do cảnh sát áp đặt, bao gồm giới hạn quy mô đoàn xe và thay đổi địa điểm, lượng người tham dự khổng lồ nhiều lần đã vượt quá khả năng của cơ sở hạ tầng địa phương.

Theo truyền thông địa phương, dù giấy phép chỉ được cấp cho khoảng 30.000 người tham dự, nhưng có đến gần 60.000 người đã đổ về cuộc mít tinh.

“Vụ việc đáng tiếc trong cuộc mít tinh chính trị tại Karur, Tamil Nadu, thật vô cùng đau buồn”, Thủ tướng Narendra Modi bình luận về vụ việc trên X.