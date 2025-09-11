Thái Lan: Sư tử vồ chết nhân viên sở thú, khách tham quan hoảng hốt

Khoảnh khắc xảy ra vụ việc do một khách tham quan ghi lại (Ảnh: ANN).

Giới chức Thái Lan ngày 10/9 cho biết, vụ việc xảy ra tại Safari World Bangkok, nơi tự giới thiệu là một trong những sở thú ngoài trời lớn nhất châu Á, cung cấp các chuyến tham quan cho du khách cho sư tử và hổ ăn, với giá khoảng 1.200 baht (32,4 USD) mỗi người.

Vụ việc diễn ra ngay trước mắt các du khách tham quan sở thú, khiến nhiều người hoảng sợ.

“Người tử vong là nhân viên sở thú, người thường xuyên cho sư tử ăn", ông Sadudee Punpugdee, giám đốc bảo tồn động vật hoang dã thuộc Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật, cho biết.

Ông nói thêm, người này dường như bị 6 hoặc 7 con sư tử vồ khi bước ra khỏi xe.

Bác sĩ Tavatchai Kanchanarin, một du khách chứng kiến vụ việc, kể lại: “Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe không mui và đứng một mình quay lưng lại với đàn thú, điều này tôi thấy khá kỳ lạ. Ông ấy đứng đó khoảng 3 phút, rồi một con sư tử từ từ tiến lại và tấn công từ phía sau. Ông ấy không kêu la gì cả".

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân viên chăm sóc động vật đã qua đời”, ông Edwin Wiek, thuộc tổ chức bảo tồn Wildlife Friends Foundation Thailand, cho biết trong một tuyên bố đăng trên Facebook.

Ông nhấn mạnh: “Sự việc này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng những loài thú này, ngay cả khi được con người nuôi từ nhỏ, vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng với tính mạng con người và có thể tấn công bất ngờ".

Một quan chức cấp cao của sở thú nói với truyền thông địa phương rằng toàn bộ sư tử tại công viên đều có giấy phép.

“Chúng tôi có các quy định, và thường xuyên nhắc nhở nhân viên khi làm việc với những loài động vật nguy hiểm”, ông nói thêm.

Nạn nhân, người đã làm quản lý tại sở thú hơn 30 năm, được đồng nghiệp mô tả là “một người tử tế”.

Sở hữu sư tử là hợp pháp tại Thái Lan, nơi số lượng sư tử nuôi nhốt gia tăng trong những năm gần đây, với gần 500 cá thể được đăng ký trong các sở thú, trại nhân giống, quán cà phê cho thú cưng và cả trong nhà riêng.