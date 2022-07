Thách thức từ nội bộ khiến quân đội Ukraine sụt giảm năng lực chiến đấu

Quân nhân Ukraine ở Donbass (Ảnh: New York Times).

Trong các trận chiến dữ dội lực lượng Nga vốn vượt trội về quân số và vũ khí, các binh sĩ chiến đấu với lực lượng Ukraine và các chuyên gia nói với Newsweek rằng, một trong những vấn đề Kiev đang gặp phải là các binh sĩ ở tiền tuyến thiếu thiết bị và vật tư cần thiết để duy trì chiến đấu.

Trong khi các loại vũ khí lớn của phương Tây như hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và pháo M777 đã gây chú ý trong những ngày gần đây sau khi bắn trúng một số kho đạn và trung tâm chỉ huy của Nga, các quân nhân ở tiền tuyến lại đang đối mặt với tình trạng thiếu trang bị cơ bản để chiến đấu.

"Tiền tuyến thiếu hụt nghiêm trọng các phương tiện bọc thép. Nhưng khi một tình nguyện viên người Anh cố gắng gửi 27 chiếc tới Ukraine, chúng bị kẹt lại ở hải quan. Người này tới Ukraine để huấn luyện quân nhân cách sử dụng, nhưng khi tới đây, anh này không thể làm được gì vì phía Ukraine không để các xe đi qua. Chúng ta không thể chờ đợi vào bộ máy hành chính. Chúng tôi cần các phương tiện đó. Nhiều người đang thiệt mạng vì thiếu những phương tiện đó", Danil, một lính tình nguyện người Tây Ban Nha đang tham chiến ở Ukraine, cho biết.

Theo Newsweek, nhiều quân nhân Ukraine dường như đã phàn nàn một cách âm thầm về vấn đề mà quân đội Ukraine đang đối mặt: Chưa thể tối ưu được các nguồn lực khí tài quân sự họ có thể sử dụng. Trong khi đó, các lính tình nguyện nước ngoài như Danil hoặc Michael từ Mỹ, đã lên tiếng về các vấn đề liên quan tới chuỗi phân phối vũ khí, khí tài quân sự vốn rất quan trọng trong một cuộc chiến.

Michael nói với Newsweek rằng, tại tiền tuyến, các quân nhân đối mặt với tình trạng thiếu khí tài quân sự để chiến đấu.

"Đúng, chúng tôi có tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ viện trợ, nhưng chúng tôi không có bất cứ viên pin nào để khởi động máy tính. Các vũ khí này có thể nhằm mục tiêu vào phương tiện của Nga, nhưng nếu thiếu máy tính, chúng trở nên vô giá trị", Michael nói.

Michael cho biết: "Người Nga thành công trong chiến dịch ở phía Đông Ukraine, một phần nguyên nhân là do lợi thế về pháo binh của họ, nhưng một phần là do chúng tôi không thể sử dụng các thiết bị như kính nhìn đêm, ống nhòm, máy đo khoảng cách, máy in để tạo bản đồ giấy và các viên pin".

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của các khí tài, thiết bị tưởng chừng nhỏ với hoạt động tác chiến trên tiền tuyến. Thiếu đi các thiết bị này, các quân nhân Ukraine và lính tình nguyện nước ngoài đều đang mất đi lợi thế trước Nga. Nó cũng cho thấy một vấn đề với quân đội Ukraine khi họ chưa điều phối hiệu quả được vũ khí phương Tây viện trợ cho họ đúng nơi đúng chỗ.

Yuri Tabach, một cựu quân nhân Mỹ, đã tới khu vực tiền tuyến trên chiến trường Ukraine, nhận định thách thức mà phía Kiev đang đối mặt là hoạt động quản lý chuỗi phân phối vũ khí còn thiếu sót. Sự phân bổ thiếu chính xác khí tài và thiết bị cho những người thật sự cần chúng đang tạo nên một bài toán khó cho Ukraine để các quân nhân có thể duy trì nhịp độ chiến đấu.

Anton Gerashchenko, một cố vấn cho Bộ Nội vụ Ukraine, nhận định rằng một trong những lý do của tình trạng trên là Nga đã mở chiến dịch quân sự một cách bất ngờ.

"Cuộc chiến này, như bất cứ cuộc chiến lớn nào khác, là một sự kiện xảy ra mà chúng tôi chưa thể chuẩn bị một cách hoàn toàn đầy đủ. Khi nó bùng phát, Ukraine thiếu nguồn cung khí tài cần thiết", ông Gerashchenko nói.