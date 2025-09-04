Tàu điện trật bánh ở Lisbon, ít nhất 15 người chết

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường tàu điện trật bánh ở Lisbon ngày 3/9 (Ảnh: AFP).

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 3/9, ngay đầu giờ cao điểm buổi tối.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy toa xe điện leo dốc, vốn rất được du khách ưa chuộng, gần như bị phá hủy hoàn toàn, trong khi lực lượng cứu hộ đang kéo các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 18 người bị thương. Giới chức từ chối tiết lộ danh tính cũng như quốc tịch của các nạn nhân, nhưng cho biết có một số người nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng.

Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa bày tỏ sự tiếc thương về tai nạn thảm khốc này trong một tuyên bố, đồng thời bày tỏ hy vọng giới chức sẽ sớm xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Thị trưởng Lisbon Carlos Moedas cũng chia sẻ với báo chí: “Đây là một ngày bi kịch đối với thành phố chúng ta. Lisbon đang để tang, đây là một sự cố thảm khốc, thảm khốc”.

Tuyến Gloria, được khai trương năm 1885, nối khu trung tâm Lisbon gần Quảng trường Restauradores với Bairro Alto (khu phố Thượng), nơi nổi tiếng với đời sống về đêm sôi động. Đây là một trong 3 tuyến đường sắt leo dốc do công ty vận tải công cộng Carris điều hành, phục vụ cả khách du lịch lẫn cư dân địa phương.

Hai toa xe của tuyến được nối ở 2 đầu của một sợi cáp kéo, với động cơ điện gắn trên mỗi toa để tạo lực kéo.

Toa xe ở phía chân dốc dường như không bị hư hại, nhưng đoạn video do người dân quay được cho thấy nó rung lắc dữ dội khi toa kia bị trật bánh, nhiều hành khách nhảy ra khỏi cửa sổ, kèm theo tiếng la hét hỗn loạn.

Trong thập niên qua, Bồ Đào Nha, đặc biệt là ở Lisbon, đã chứng kiến sự bùng nổ du lịch, với lượng khách đổ về khu trung tâm đông đúc trong những tháng hè.