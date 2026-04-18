Tàu chiến lớn nhất trở lại Trung Đông, Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng Iran

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ trở lại Trung Đông

Một quan chức Mỹ ngày 17/4 cho biết, USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới, và 2 tàu khu trục của Mỹ đang hoạt động tại biển Đỏ sau khi rời khu vực phía đông Địa Trung Hải và băng qua kênh đào Suez.

Theo quan chức này, các cuộc điều chuyển quân là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của quân đội Mỹ nhằm duy trì tư thế sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến chống lại Iran trong trường hợp lệnh ngừng bắn không được giữ vững.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới trở lại biển Đỏ sau hơn một tháng ở Địa Trung Hải sau một vụ hỏa hoạn lớn tại khu vực giặt là, sự cố đã buộc con tàu phải quay trở lại cảng để sửa chữa.

Trong tuần này, USS Gerald R. Ford cũng đã phá kỷ lục về đợt triển khai tàu sân bay dài nhất của Mỹ.

Cùng tham gia với tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại biển Đỏ là các tàu USS Mahan và USS Winston S. Churchill. Tàu sân bay USS George H. W. Bush cũng đang trên đường tới Trung Đông và có thể hội quân hoặc thay thế tàu USS Gerald R. Ford tại khu vực này sau khi đến nơi. Ngoài ra, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng đang hoạt động tại Trung Đông.

Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực trong bối cảnh triển vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran vẫn mơ hồ ngay cả khi 2 bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần đến 22/4.

Mỹ duy trì phong tỏa hàng hải Iran

Đô đốc Bradley Cooper, người đứng đầu Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hôm 17/4 cho biết quân đội Mỹ có đủ nguồn lực để duy trì lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran tại eo biển Hormuz "cho đến khi nào còn cần thiết".

Ông nhấn mạnh, lệnh phong tỏa "sẽ tiếp tục có hiệu lực chừng nào Tổng thống Donald Trump còn yêu cầu duy trì".

Ông cho biết các lực lượng Mỹ đang "giám sát mọi cảng biển của Iran", bao gồm cả việc trinh sát trên không thông qua máy bay không người lái MQ-9 và máy bay tuần tra hàng hải P-8. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ có khả năng duy trì tình trạng này trong bất kỳ khoảng thời gian nào cần thiết.

Tổng thống Trump hôm qua cũng nêu rõ, lệnh phong tỏa “tiếp tục có hiệu lực toàn diện và đầy đủ với Iran cho đến khi Mỹ hoàn tất 100% thỏa thuận với Iran”.

Đô đốc Cooper cho biết chưa có tàu nào của Mỹ bị tấn công kể từ khi chiến dịch phong tỏa bắt đầu, và tính đến hôm qua, đã có 19 tàu tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa nhưng sau đó đã tuân theo cảnh báo của Mỹ và quay trở lại cảng mà không xảy ra sự cố nào.

Ông Cooper không đưa ra con số cụ thể về số lượng thủy lôi mà Iran bị cho là đã thả xuống eo biển kể từ khi xung đột nổ ra, nhưng ông khẳng định con số này "nằm hoàn toàn trong khả năng rà phá của Mỹ".

Iran hôm qua tuyên bố mở lại eo biển Hormuz, song trước đó, quân đội nước này dọa sẽ đình chỉ các hoạt động vận tải hàng hải tại biển Đỏ cũng như vịnh Ba Tư và biển Oman nếu Mỹ tiếp tục lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Tổng hành dinh Trung ương Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy thống nhất của các lực lượng vũ trang Iran, mô tả lệnh phong tỏa là "bất hợp pháp". Ông nói, nếu hành động này tiếp tục, nó sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Hãng tin nhà nước Tasnim dẫn lời ông Abdollahi khẳng định Iran "sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào được tiếp tục tại vịnh Ba Tư, biển Oman và biển Đỏ trong những điều kiện như vậy".

Mặc dù Iran không giáp biển Đỏ, nhưng quốc gia này có tầm ảnh hưởng tại khu vực thông qua các đồng minh khu vực, cụ thể là lực lượng Houthi tại Yemen.