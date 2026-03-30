Iran cảnh báo đánh thẳng tàu sân bay, buộc Mỹ rời xa khỏi biên giới

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Iran cảnh báo tấn công tàu sân bay Mỹ

Tư lệnh hải quân Iran, Đô đốc Shahram Irani, ngày 29/3 tuyên bố tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ trở thành mục tiêu tấn công nếu hàng không mẫu hạm này tiến vào tầm bắn của hỏa lực Iran.

"Ngay khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tiến vào tầm bắn, chúng tôi sẽ trả thù cho máu của các binh sĩ trên tàu chiến Dena bằng cách phóng nhiều loại tên lửa khác nhau", đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Irani nói, đề cập đến tàu khu trục Dena của Iran bị Mỹ đánh chìm vào ngày 4/3.

Đô đốc Irani cho biết các cuộc tấn công tên lửa hải quân trước đây của Iran đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay Abraham Lincoln và một trong những tàu chiến hộ tống tàu sân bay này.

Theo ông, đòn tấn công của Iran buộc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ phải di chuyển cách xa hàng trăm km khỏi vùng lãnh hải Iran.

Ông cho biết Iran đang liên tục theo dõi vị trí và chuyển động của tàu sân bay Abraham Lincoln, bao gồm cả các yêu cầu hỗ trợ hậu cần từ các nước trong khu vực.

Đô đốc Irani cho biết khu vực phía đông eo biển Hormuz và biển Oman, nơi ông mô tả là cửa ngõ vào vịnh Ba Tư, hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của hải quân Iran.

“Chúng tôi đang chờ thời cơ trả thù”, ông nhấn mạnh.

Đô đốc Iran cũng lưu ý rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng chịu trách nhiệm hoạt động tác chiến ở Trung Đông, vẫn im lặng về thiệt hại của các đơn vị hải quân Mỹ trong khu vực. Ông nhận định điều này cho thấy Washington đang che giấu mức độ tổn thất thực sự mà hạm đội nước này phải gánh chịu.

Trước đó, kênh Press TV ngày 25/3 đăng một video cho biết lực lượng vũ trang Iran đã phóng tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ.

Hãng thông tấn IRNA cho biết các tên lửa hành trình có khả năng tấn công mục tiêu ven biển đã được phóng về phía nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, buộc nhóm tàu này phải thay đổi vị trí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận Iran “đã bắn 101 tên lửa vào một trong các tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ”. Ông khẳng định "toàn bộ 101 tên lửa phóng đi đều bị đánh chặn”.

Mỹ đã triển khai 2 nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông tham gia chiến dịch tấn công Iran. Tuy nhiên, tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới, mới đây đã phải rút khỏi vị trí sau khi gặp các vấn đề do thời gian triển khai liên tục trên biển quá lâu. Con tàu hiện đã cập cảng ở Hy Lạp để sửa chữa.

Một số nguồn tin cho biết Mỹ được cho là sắp triển khai tàu sân bay USS George H.W. Bush đến khu vực xung đột gần Iran.

Iran nêu lựa chọn duy nhất cho Mỹ

Tư lệnh Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, ngày 29/3 tuyên bố lực lượng Iran sẽ tiếp tục làm tê liệt mạng lưới radar và hậu cần của Mỹ, đồng thời gây thương vong cho binh lính Mỹ trên khắp khu vực.

Theo ông Mousavi, các cuộc tấn công mạnh mẽ của lực lượng vũ trang Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ sẽ khiến Washington không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút quân khỏi biên giới Iran.

"Ưu thế về tình báo và các cuộc tấn công chính xác của Iran sẽ khiến Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui khỏi biên giới Iran", Tướng Mousavi nói thêm.

Tư lệnh Không quân Iran cho biết "xác máy bay AWACS, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và các nhà chứa máy bay bị phá hủy đã nói lên tất cả”.

Ông Mousavi cũng cảnh báo lực lượng vũ trang Iran sẽ sớm bổ sung "nhiều mục tiêu có giá trị cao hơn vào danh sách tấn công”.

Tuyên bố của tướng Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gần đây đã cân nhắc một số phương án quân sự bổ sung với Iran, mặc dù ông vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán ngoại giao.

Ngày 27/3, ông Trump cho biết, cuộc chiến ở Iran "vẫn chưa kết thúc" và rằng Mỹ vẫn còn hơn 3.500 mục tiêu khác chưa nhắm tới tại Iran. Ông cũng cho rằng, chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran.

Lầu Năm Góc được cho là đang lên kế hoạch điều quân mở chiến dịch tấn công trên bộ vào lãnh thổ Iran.

Các quan chức Iran cảnh báo chiến dịch tấn công trên bộ sẽ gây thêm thương vong cho binh lính Mỹ. Lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành 86 đợt tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ trên khắp khu vực, gây thương vong cho các binh lính và thiệt hại hàng tỷ USD.

Đáng chú ý, Iran tuyên bố một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS của Không quân Mỹ đã bị trúng đạn và hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út hôm 27/3.

Theo Tạp chí Lực lượng Không quân và Vũ trụ, cuộc tấn công này cũng khiến hơn 10 binh sĩ Mỹ bị thương và làm hư hại một số máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

Các nhà phân tích nhận định việc mất những "radar bay" này là một "vấn đề lớn" khi làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Washington ở vịnh Ba Tư.

Ngoài máy bay quân sự, các cuộc tấn công của Iran cũng làm hư hại hoặc phá hủy các hệ thống radar, hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và máy bay không người lái Reaper trong các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Jordan và Kuwait.

Các báo cáo cũng cho thấy Mỹ và các đồng minh khu vực đang "tiêu hao" nguồn cung tên lửa Tomahawk và tên lửa đánh chặn trong các cuộc giao tranh với Iran.