Lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu hàng liên quan đến Iran ở Ấn Độ Dương

Lực lượng Mỹ đổ bộ lên một tàu hàng ở Ấn Độ Dương (Ảnh: AFP).

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, con tàu bị khám xét mang tên M/T Majestic X, đang chở dầu từ Iran.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp hàng hải toàn cầu để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và ngăn chặn các tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, dù họ hoạt động ở bất cứ đâu”, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một bài đăng trên X ngày 23/4.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã lên kiểm tra một tàu không quốc tịch khác là M/T Tifani, vốn đã bị trừng phạt vì vận chuyển dầu của Iran.

Lầu Năm Góc trước đó đã tuyên bố rằng các vùng biển quốc tế không phải là "nơi trú ẩn cho các tàu bị trừng phạt”. Các nhà phân tích nhận định đại dương mở là nơi an toàn hơn để Hải quân Mỹ thực hiện các vụ ngăn chặn tàu.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phong tỏa hàng hải quy mô lớn nhằm vào các cảng của Iran từ ngày 13/4 sau khi cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đổ vỡ.

Hải quân Mỹ ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải "chịu quyền thăm dò và khám xét".