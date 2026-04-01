Mỹ đưa tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông, B-52 bắt đầu tập kích Iran

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu các nhiệm vụ ném bom B-52 trên đất liền tại Iran.

“Trong 30 ngày qua, chúng ta đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu. Với ưu thế trên không ngày càng tăng, chúng ta cũng đã triển khai các nhiệm vụ ném bom bằng B-52 đầu tiên trên đất liền”, Tướng Caine tuyên bố.

Theo Tướng Caine, quân đội Mỹ vẫn tập trung vào việc “ngăn chặn và phá hủy các chuỗi hậu cần và tiếp tế” cho các chương trình tên lửa, máy bay không người lái và đóng tàu hải quân của Iran.

New York Times nhận định, việc triển khai B-52 cho chiến dịch quân sự ở Iran là tín hiệu cho thấy quân đội Mỹ tin rằng họ đã ngăn chặn phần lớn khả năng của Iran trong việc bắn hạ các máy bay ném bom này.

Máy bay ném bom B-52 được cho là rất dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không.

Wall Street Journal cũng dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Mỹ đang điều tàu sân bay USS George H. W. Bush đến Trung Đông, tạo thành tiền lệ chưa từng có khi triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay Mỹ tới khu vực Trung Đông.

Theo Wall Street Journal, tàu sân bay USS George H. W. Bush đã rời căn cứ hải quân Norfolk ở Virginia hôm 31/3 và sẽ gia nhập các nhóm tác chiến tàu sân bay đã được Mỹ triển khai trong khu vực gồm tàu USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở biển Ả rập, và tàu USS Gerald R. Ford đang được sửa chữa tại một cảng của Croatia.

Việc triển khai lực lượng này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các lựa chọn quân sự tiếp theo chống lại Iran. Cuối tuần trước, các tàu đổ bộ chở một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến Mỹ đã tới Trung Đông.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày 31/3 cho biết nước này đang gửi thêm các hệ thống phòng không đến các quốc gia Vùng Vịnh để hỗ trợ “phòng thủ tập thể của các đồng minh”.

“Các hệ thống phòng không quan trọng từ Anh đang được triển khai đến Trung Đông để tiếp tục hỗ trợ các đối tác Vùng Vịnh chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran trong khu vực”, Bộ Quốc phòng Anh thông báo.

Trong một chuyến thăm khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã công bố quyết định triển khai hệ thống phòng không “Sky Sabre” đến Ả rập Xê út và mở rộng việc triển khai máy bay chiến đấu Typhoon của Anh tại Qatar.

Ông cũng cho biết một hệ thống phòng không tầm ngắn hiện đã được triển khai ở Bahrain, trong khi một hệ thống tên lửa phòng không đã đến Kuwait.

Theo thống kê của báo New York Times, số lượng binh sĩ Mỹ tại Trung Đông đã lên tới hơn 50.000 người. Con số này đã tăng lên sau khi có thêm 2.500 lính thủy quân lục chiến và 2.500 thủy thủ Mỹ được điều động đến khu vực.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ (Bộ Chiến tranh) được cho là đang soạn thảo kế hoạch cho các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran, bất chấp những tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Tehran đã thua trong cuộc chiến kéo dài một tháng và đang đề nghị một thỏa thuận hòa bình.

Washington Post dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết bất kỳ chiến dịch trên bộ nào của Mỹ ở Iran cũng không phải là một “cuộc xâm nhập toàn diện”, mà chỉ là các cuộc đột kích hạn chế do lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường thực hiện.

Các mục tiêu tiềm tàng của Mỹ có thể bao gồm việc chiếm giữ đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran, hoặc các cuộc đột kích vào các khu vực ven biển gần eo biển Hormuz để phá hủy các loại vũ khí có khả năng nhắm mục tiêu vào tàu thuyền thương mại và quân sự.