Tổng thống Trump ra lệnh bắn bất cứ tàu nào rải thủy lôi ở Hormuz

“Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn và loại bỏ bất kỳ con tàu nào, dù là tàu nhỏ (Tất cả tàu hải quân của Iran, 159 chiếc, hiện đều đang nằm dưới đáy biển!), đang rải mìn tại vùng biển thuộc eo biển Hormuz. Tuyệt đối không được do dự”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 23/4.

Ông đồng thời cho biết Mỹ đã và đang nỗ lực rà phá mìn tại eo biển này.

“Ngoài ra, các tàu quét mìn của chúng ta đang làm sạch eo biển. Tôi ra lệnh tiếp tục hoạt động đó, nhưng với cường độ gấp 3 lần”, ông Trump tuyên bố.

Tháng trước, ông Trump cũng từng đưa ra phát biểu tương tự rằng quân đội Mỹ sẽ tấn công bất kỳ tàu nào đang đặt mìn. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý trở lại khi ông Trump đang đàm phán về cách thức khơi thông lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz trong bối cảnh áp lực kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhiều lần khẳng định rằng lực lượng hải quân của Iran, ước tính khoảng 150 tàu, đã bị phá hủy. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn duy trì các tàu nhỏ tấn công nhanh.

Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến cảnh báo mới nhất của ông Trump, nhưng hiện có những lo ngại ngày càng tăng về sự hiện diện của thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Bên cạnh những rủi ro rõ ràng đối với các con tàu trong khu vực và sự an toàn của các thành viên thủy thủ đoàn, sự hiện diện của thủy lôi có thể làm trì hoãn việc mở lại tuyến đường thủy.

Vào đầu tháng 3, truyền thông Mỹ đưa tin Iran đã bắt đầu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Ông Trump cảnh báo vào thời điểm đó rằng nếu thủy lôi được đặt và không được gỡ bỏ, Tehran sẽ phải đối mặt với những hậu quả "ở mức độ chưa từng thấy trước đây".

Các nguồn tin cho biết Iran có thể rải hàng trăm quả thủy lôi. Tuy nhiên, không cần đến số lượng nhiều như vậy để đóng cửa eo biển vì các thuyền trưởng thương mại và chủ tàu không muốn mạo hiểm.

Các quan chức Lầu Năm Góc tuần này về một đánh giá tình báo cho thấy có thể mất tới 6 tháng để dọn sạch hoàn toàn thủy lôi tại eo biển Hormuz sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Bradley Cooper cho biết số lượng thủy lôi ở eo biển “nằm trong khả năng loại bỏ của Mỹ”, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đã và đang tiến hành các hoạt động rà phá mìn.

Tuy nhiên, cuối tháng 3, quân đội Iran nói Tehran “không cần thiết” phải rải mìn ở Vịnh Ba Tư để khẳng định sức mạnh của mình và sẽ sử dụng “mọi phương tiện có thể để đảm bảo an ninh khi cần thiết”.

Iran tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi xung đột chấm dứt.