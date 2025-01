Tân Ngoại trưởng Mỹ: Nga, Ukraine đều phải nhượng bộ để chấm dứt xung đột

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Getty).

Phát biểu với phóng viên ngày 20/1 ngay sau khi được Thượng viện phê chuẩn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: "Chúng tôi muốn chiến tranh kết thúc. Điều đó khá rõ ràng. Bạn đã thấy Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông ấy muốn trở thành một tổng thống thúc đẩy hòa bình và chấm dứt xung đột".

Ông thừa nhận không thể đưa ra khung thời gian cụ thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine nhưng cho rằng mỗi bên sẽ phải thỏa hiệp "điều gì đó".

"Mọi thứ rất phức tạp. Tôi không thể ấn định một thời điểm cụ thể, chỉ có thể khẳng định, để chấm dứt xung đột, 2 bên cần thỏa hiệp, không bên nào có thể đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra, mỗi bên đều phải từ bỏ điều gì đó", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông không nói rõ liệu Ukraine hay Nga sẽ phải nhượng bộ điều gì.

"Chúng ta sẽ không quá vội vàng khi nói về các cuộc đàm phán. Những cuộc đàm phán ở cấp độ này, với những lợi ích như thế, cần được tiến hành tốt nhất thông qua ngoại giao, chứ không phải trên các diễn đàn công khai. Rõ ràng là các quốc gia liên quan, cả Nga và Ukraine, sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng về những gì họ đồng ý,", ông chia sẻ.

Khi được hỏi liệu chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể nhanh chóng giúp đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine như thế nào, Ngoại trưởng Rubio nói: "Đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống, vì vậy nó sẽ gần như ngay lập tức. Trên thực tế, một số điều đó đã bắt đầu. Bạn có thể hy vọng rằng một số nền tảng đã được thiết lập sẵn nhưng nó sẽ phức tạp".

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, gần đây, ông và đội ngũ thừa nhận họ có thể cần vài tháng.

Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi các bên hoàn tất việc sắp xếp hội đàm.

"Chúng tôi sẽ cố gắng chấm dứt cuộc chiến này nhanh nhất có thể. Bạn biết đấy, cuộc chiến với Ukraine và Nga đáng lẽ không bao giờ nên bắt đầu", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Hiện chưa rõ kế hoạch cụ thể của đội ngũ ông Trump nhằm giải quyết xung đột, nhưng báo New York Times ngày 18/1 cho biết, trong các cuộc thảo luận riêng liên quan tới tương lai thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, các quan chức Mỹ thừa nhận Moscow có thể sẽ giữ lại khoảng 20% diện tích lãnh thổ do Kiev tuyên bố chủ quyền.

Do đó, bất kỳ lệnh ngừng bắn tiềm năng nào giữa Nga và Ukraine cũng có thể sẽ giống với lệnh ngừng bắn đạt được sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Theo New York Times, thỏa thuận tiềm năng giữa Nga và Ukraine nhiều khả năng cũng sẽ phải có một số hình thức đảm bảo an ninh nào đó. Đề xuất đang được xem xét hiện nay là thực thi lệnh ngừng bắn do lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu giám sát. Quân đội Anh, Đức và Pháp có thể sẽ cùng tham gia điều phối.