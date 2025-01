Tổng thống Zelensky: Ukraine muốn chấm dứt xung đột trong năm 2025

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Italy RaiNews24 được công bố hôm 10/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga muốn "phá hủy hoàn toàn" Ukraine. Trong khi đó, ông Zelensky cho biết giấc mơ của Kiev trong năm 2025 là đạt được các đảm bảo an ninh và chấm dứt chiến tranh.

"Đó là sự thật. Đó là giấc mơ của Nga. Đó là lý do Ukraine phải được đảm bảo an ninh để ngăn Nga quay trở lại xung đột. Ước mơ của chúng tôi là có được đảm bảo an ninh và chấm dứt chiến tranh trong năm nay. Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để biến điều này thành hiện thực", ông Zelensky nói thêm.

Theo Tổng thống Zelensky, điều quan trọng đối với Ukraine là đạt được hòa bình.

"Chúng tôi mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai khác. Và điều đó là hiển nhiên, vì chúng tôi là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất, đặc biệt là những sinh mạng đã mất", ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh, "trước khi đồng ý bất cứ điều gì, điều quan trọng là phải đảm bảo an ninh nghiêm túc cho Ukraine và cho toàn bộ châu Âu". Theo ông, "đây là việc bảo vệ Ukraine và đảm bảo an ninh rằng Nga sẽ không mở lại chiến dịch quân sự".

Vào tối 9/1, Tổng thống Zelensky đã đến Italy và gặp Thủ tướng Giorgia Meloni tại Rome. Các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine và chuẩn bị cho Hội nghị Phục hồi Ukraine sắp tới (URC-2025).

Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tìm mọi cách chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào năm 2025.

"Hy vọng năm 2025 sẽ là năm của chúng ta. Chúng ta biết rằng hòa bình sẽ không được trao cho Ukraine như một món quà, nhưng chúng ta sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Nga và chấm dứt chiến tranh", Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu trước toàn dân ngay trước thời khắc bước sang năm mới 2025.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lợi thế cả trên chiến trường và trước bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Trước đó, trong bài phát biểu trước quốc hội hôm 19/11 nhân dịp đánh dấu tròn 1.000 ngày Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố năm 2025 sẽ quyết định bên nào giành chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh giúp Ukraine chấm dứt cuộc xung đột và mang lại hòa bình lâu dài vào năm 2025.

Trong bối cảnh không chắc chắn về viện trợ của Mỹ sau khi chính quyền mới nhậm chức, ông Zelensky nhấn mạnh Kiev không nên để bất kỳ ai khác quyết định tương lai của đất nước.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ lạc quan trước sự trở lại của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Zelensky từng thừa nhận, xung đột có thể kết thúc nhanh chóng hơn sau khi ông Trump nhậm chức, nhưng kịch bản chấm dứt xung đột quá nhanh có thể khiến Kiev phải nhượng bộ nhiều hơn.

Trong bối cảnh đó, cả Nga và Ukraine đều ra sức giành ưu thế trước khi hai bên có thể ngồi vào bàn đàm phán.

Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công trên không vào các thành phố của Ukraine trước mùa đông và được cho là tiếp nhận sự hỗ trợ từ quân đội Triều Tiên.

Trên mặt trận ngoại giao, những thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang ngày càng gia tăng sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

Các quan chức thân cận với NATO cho biết các đồng minh của Ukraine không loại trừ khả năng Tổng thống Zelensky sẵn sàng "nới lỏng" quan điểm của mình về các điều khoản chấm dứt xung đột với Nga.

Ngoài ra, các đồng minh đã gia tăng áp lực lên Kiev, yêu cầu chuẩn bị một kế hoạch cụ thể hơn để chấm dứt xung đột.