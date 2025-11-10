Tài xế kể lại sự cố hy hữu trong chuyến đi của Angelina Jolie tới Ukraine

Angelina Jolie trò chuyện với các nữ quân nhân thuộc Lực lượng Biên phòng Ukraine trong bức ảnh được công bố ngày 7/11 (Ảnh: Reuters).

Tài xế Dmitry Pishikov là một thành viên trong đoàn của Angelina Jolie khi nữ diễn viên đang có chuyến đi tới Ukraine vào tuần trước. Tuy nhiên, Pishikov đã bị các sĩ quan phụ trách tuyển quân của Ukraine bắt giữ sau khi xe của đoàn bị chặn lại tại một chốt kiểm soát quân sự.

Đây được xem là một sự cố hy hữu trong chuyến thăm của ngôi sao Hollywood tới vùng chiến sự Ukraine.

“Tại trạm kiểm soát, họ đã bắt giữ tôi vì một lý do nào đó mà không đưa ra lời giải thích nào. Họ yêu cầu tôi đi theo họ để làm rõ một số vấn đề. Hóa ra họ đã nói dối”, Pishikov nói với đài truyền hình địa phương TSN trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 7/11.

Pishikov đã được đưa đến một trung tâm tuyển quân địa phương. Tại đây, Pishikov đã bị tạm giữ với một lý do mà anh cho là không đúng sự thật.

“Họ đã nói rằng: “10 phút nữa, có một chi tiết nhỏ, chúng tôi sẽ thả anh ngay sau khi làm rõ chi tiết này”. Họ đã nói dối”, Pishikov kể lại, đồng thời bày tỏ sự bất bình trước hành động của các sĩ quan tuyển quân.

Một đoạn video được chia sẻ trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho thấy Angelina Jolie đã đích thân đến trung tâm tuyển quân sau vụ tài xế bị bắt giữ.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục hành trình, trong khi tài xế phải ở lại trung tâm tuyển quân. Một thông tin trước đó tiết lộ Pishikov có thể là vệ sĩ của Jolie.

Pishikov xác nhận đang ở một cơ sở huấn luyện quân sự và sẽ "tham gia huấn luyện và phục vụ trong quân đội".

Ukraine đã tăng cường chiến dịch tuyển quân trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực và gặp khó khăn trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga.

Ngôi sao Hollywood Angelina Jolie trước đó đã đến thăm Ukraine vào tháng 4/2022, ngay sau khi xung đột leo thang. Vào thời điểm đó, nhiều người nổi tiếng cũng có chuyến đi tới Ukraine.

Trong chuyến đi tới Ukraine lần này, Angelina Jolie đã đến thăm Mykolaiv và Kherson, 2 trong số những khu vực tiền tuyến nguy hiểm nhất ở phía Nam Ukraine.

Nữ diễn viên đã gặp gỡ các nhân viên y tế, người dân và tình nguyện viên tại một số khu vực nguy hiểm nhất ở Ukraine.

Theo Quỹ Di sản Chiến tranh, Jolie đã tới thăm ​​các cơ sở y tế và giáo dục ở các khu vực tiền tuyến của Ukraine.

"Người dân Mykolaiv và Kherson sống trong nguy hiểm mỗi ngày, nhưng họ không chịu khuất phục. Sức mạnh và sự hỗ trợ lẫn nhau của họ thật đáng khâm phục", Jolie chia sẻ trong một tuyên bố do Quỹ Di sản Chiến tranh công bố.

"Sau gần 3 năm xung đột, sự kiệt quệ hiện rõ, nhưng quyết tâm vẫn được duy trì. Các gia đình mong muốn được sống an toàn, hòa bình và cơ hội xây dựng lại cuộc sống. Ngoại giao và việc bảo vệ dân thường không nên bị bỏ qua trong một cuộc chiến khốc liệt về vũ khí và công nghệ”, tuyên bố cho biết thêm.