Số ca tử vong Covid-19 tăng nhanh, Đông Nam Á thành điểm nóng dịch bệnh

Dân trí Đông Nam Á đang trở thành một trong những điểm nóng bùng phát Covid-19 của thế giới do sự xuất hiện của biến chủng dễ lây lan và sự chậm trễ của chương trình tiêm chủng.

Bloomberg phân tích số liệu của Đại học Johns Hopkins ngày 15/7 cho biết, trong vòng một tuần qua, số ca nhiễm mới Covid-19 ở Đông Nam Á đã tăng 41% so với tuần trước đó lên hơn nửa triệu ca. Cũng trong vòng 7 ngày tính đến ngày 14/7, số ca tử vong vì Covid-19 ở khu vực này tăng 39%, tốc độ gia tăng nhanh nhất trên thế giới.

Giới chuyên gia cho rằng, số người tử vong vì Covid-19 ở Đông Nam Á sẽ còn tăng mạnh bởi tình trạng này thường xảy ra sau các đợt bùng phát mạnh ca nhiễm mới.

Thảm kịch ở tâm dịch Indonesia

Các phu mộ ở Indonesia phải làm việc ngày đêm vì số người chết tăng nhanh trong đợt bùng phát dịch mới (Ảnh: Reuters).

Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia, đang trở thành một trong những điểm nóng bùng phát Covid-19 của thế giới. Số ca nhiễm mới ở Indonesia liên tục tăng kỷ lục và trong tuần này đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 50.000 ca/ngày. Trong ngày 15/7, Indonesia có thêm gần 56.800 người nhiễm bệnh, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên hơn 2,7 triệu ca, trong đó hơn 70.000 người đã tử vong. Số ca mắc mới tăng nhanh khiến hệ thống y tế Indonesia trên bờ vực sụp đổ.

Bệnh viện quá tải là một phần trong các nguyên nhân khiến số ca tử vong tăng nhanh. Chính quyền Jakarta đã mở khu đất rộng 3 hecta chỉ dành làm nơi chôn cất nạn nhân Covid-19, do số ca nhiễm ở thủ đô liên tục tăng và không gian chôn cất nạn nhân Covid-19 ở thủ đô đã cạn kiệt.

Các phu mộ ở thủ đô Jakarta - vùng dịch nghiêm trọng nhất ở Indonesia - cho biết họ phải làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya. "Thật kiệt sức. Mỗi ngày chúng tôi bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ hoặc 11 giờ đêm. Hôm qua còn đông hơn. Vào giờ này hôm qua, chúng tôi đã chôn cất hơn 40 thi thể. Khi chúng tôi hoàn thành công việc vào đêm qua, có 78 thi thể được chôn cất ở đây", Darsiman, phu mộ với hơn 20 năm kinh nghiệm đang làm việc tại nghĩa trang Rorotan ở Jakarta, cho biết hồi cuối tháng 6. Darsiman cho biết ông chưa bao giờ quen với việc phải đối mặt với nhiều thi thể như vậy mỗi ngày.

Dịch vụ tang lễ ở Myanmar quá tải

Dịch vụ mai táng ở các thành phố lớn của Myanmar đang quá tải (Ảnh: Reuters).

Tại Myanmar, tình hình dịch bệnh càng trở nên căng thẳng hơn giữa lúc đất nước chìm trong cuộc khủng hoảng sau binh biến hồi tháng 2. Trong ngày 14/7, Myanmar ghi nhận hơn 7.000 ca mắc mới và 145 ca tử vong vì Covid-19. Đến nay, Myanmar ghi nhận tổng cộng 208.000 ca mắc mới và gần 4.200 ca tử vong vì Covid-19.

Tuy nhiên, các tổ chức phúc lợi xã hội lo ngại rằng, tình hình thực tế có thể tồi tệ hơn nhiều so với con số thống kê. Tại đây, nhiều người có triệu chứng Covid-19 lựa chọn tự cách ly tại nhà, trong khi nhiều người bị bệnh viện từ chối vì đã quá tải.

Theo Reuters, số lễ tang tại nghĩa trang Yay Way ở thành phố Yangon, Myanmar đã tăng lên khoảng 200 mỗi ngày trong khoảng một tuần trở lại đây, cao gấp đôi so với thông thường. Các hình ảnh ghi lại tại nghĩa trang Yay Way cho thấy các thi thể xếp hàng dài để chờ hỏa táng. Hai nghĩa trang khác ở Yangon cũng phải hỏa táng khoảng 400-500 thi thể mỗi ngày.

"Chúng tôi phải vận chuyển các thi thể đến các nhà hỏa táng khác nhau. Chúng tôi phải vận chuyển hơn 40 chuyến như thế mỗi ngày", Bo Sein, 52 tuổi, một tình nguyện viên chở thi thể người chết ở Yangon, cho biết. Ông nói thêm: "Nhìn thấy các thi thể tại nghĩa trang hôm nay, tôi đã nghĩ mọi việc sẽ không dễ dàng nếu cứ tiếp diễn thế này. Cả người giàu và người nghèo đều chết vì Covid-19".

Người đứng đầu một tổ chức cung cấp dịch vụ mai táng miễn phí ở Yangon cho biết, ông đã kêu gọi thêm các tình nguyện viên bởi vì đội ngũ gồm 18 thành viên của ông hiện nay đã quá tải.

Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar, một người quản lý nghĩa trang Aye Yeik Nyein cho biết, chỉ riêng ngày 13/7, nghĩa trang này đã hỏa táng 63 thi thể. Tất cả đều là các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Hỏa táng ở tâm dịch của Thái Lan

Nhà sư Pongpetch Santijittho mặc quần áo bảo hộ thực hiện nghi lễ trước khi hỏa táng cho một bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Thái Lan cũng đang phải đối phó với làn sóng Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay. Số ca nhiễm và số ca tử vong có xu hướng tăng nhanh ở quốc gia Đông Nam Á này. Trong ngày 15/7, Thái Lan ghi nhận thêm 98 ca tử vong vì Covid-19, con số cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Tại một ngôi đền ở Pathum Thani, ngoại ô thủ đô Bangkok, hiện giờ mỗi ngày có hàng chục người chết vì Covid-19. Nếu trước kia ngôi đền này chỉ hỏa táng 2-3 người mỗi tháng, thì giờ đây con số này đã lên 4-5 người/ngày. Ngôi đền thậm chí đã xây dựng thêm một lò hỏa táng để giảm bớt tình trạng quá tải. Đây là ngôi đền hỏa táng miễn phí cho người chết vì Covid-19.

"Tôi không còn thời gian để gặp gỡ các nhà sư khác bởi quá bận với việc hỏa táng, thu thập tro cốt từ hoàng hôn cho đến bình minh", nhà sư Pongpetch Santijittho, cho biết.

Minh Phương

Theo Bloomberg, Reuters