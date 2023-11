Singapore, Zurich đắt đỏ nhất thế giới

Singapore nhiều năm đứng đầu bảng xếp hạng thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới (Ảnh: CNBC).

Theo bảng xếp hạng công bố ngày 29/11 của tạp chí The Economist (Anh), thành phố Singapore (Singapore) và Zurich (Thụy Sĩ) hiện là hai thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới.

Trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới còn có Geneva (Thụy Sĩ), New York (Mỹ), Hong Kong (Trung Quốc), Los Angeles (Mỹ), Paris (Pháp), Copenhagen (Đan Mạch), Tel Aviv (Israel), San Francisco (Mỹ).

Trong vòng 7 năm trở lại đây, Singapore liên tục đứng trong top đầu do giá cả leo thang. Thành phố này có giá vận tải cao nhất thế giới do chính phủ kiểm soát chặt chẽ số lượng ô tô. Singapore cũng là một trong những nơi đắt nhất về quần áo, hàng tạp hóa và rượu.

Trong khi đó, vị trí của Zurich trong bảng xếp hạng phản ánh sức mạnh của đồng franc Thụy Sĩ cũng như mức giá cao của hàng hóa, đồ gia dụng và dịch vụ giải trí. Năm ngoái, Zurich xếp ở vị trí thứ 6.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục có mức tăng chi phí sinh hoạt trung bình thấp hơn so với các khu vực khác.

Bốn thành phố của Trung Quốc, gồm Nam Kinh, Vô Tích, Đại Liên và Bắc Kinh, cùng với Osaka, Tokyo của Nhật Bản là những thành phố tụt hạng nhiều nhất trong bảng xếp hạng.

Theo báo cáo khảo sát của Economist, trung bình giá của hơn 200 mặt hàng và dịch vụ phổ biến toàn cầu đã tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tính theo đồng nội tệ tại 173 thành phố lớn trên thế giới. Con số này giảm so với mức tăng kỷ lục 8,1% của năm trước nhưng vẫn cao so với giai đoạn 2017-2021.