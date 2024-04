Singapore ngừng hoạt động xích lô du lịch

Trishaw Uncle cung cấp các tour xích lô vòng quanh các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Singapore. (Ảnh: Trishaw Uncle).

Trishaw Uncle là nhà cung cấp xích lô cuối cùng tại Singapore. Hãng này đã tổ chức các tour du lịch trên xích lô tại khu vực Albert Mall Trishaw Park, phố Queen từ năm 2010.

Tieu Xin Yue, quản lý của Trishaw Uncle, chia sẻ với CNA rằng công ty đã ngừng ký hợp đồng hoạt động với Ủy ban Du lịch Singapore (STB).

"Trước khi kết thúc hợp đồng vào tháng 5 năm ngoái, chúng tôi được yêu cầu trả lại mặt bằng để phục vụ những mục đích khác. Khi hết hạn hợp đồng, chúng tôi là nhà cung cấp xích lô cuối cùng được cấp phép", bà Tieu nói hôm 9/4.

Annie Chang, Giám đốc quản lý các doanh nghiệp du lịch và lữ hành tại STB xác nhận mặt bằng của Trishaw Park đã được bàn giao cho các cơ quan liên quan để sử dụng cho những mục đích khác.

"Hiện nay, không còn dịch vụ xích lô nào đang hoạt động tại Singapore", bà Chang nói thêm.

Bà Tieu thông tin, sau khi Trishaw Uncle được yêu cầu ngừng hoạt động tại phố Queen, công ty đã xin ý kiến của STB về việc hoạt động tại một khu vực khác.

Trishaw Uncle đã đưa ra một số địa điểm có thể hoạt động như Chinatown, Marina Bay và Gardens by the Bay trong cuộc thảo luận với STB năm ngoái. Nhưng công ty không thể tìm một địa điểm phù hợp, do những mặt bằng nói trên đã được sử dụng vào mục đích khác hoặc không được cấp phép.

"Trước khi lựa chọn địa điểm kinh doanh, chúng tôi cần xem xét về không gian đỗ xích lô và các tuyến đường lớn nằm gần điểm này", bà Tieu chia sẻ.

Trishaw Uncle sở hữu 100 chiếc xích lô, nhưng đã tiêu hủy chúng ngay sau khi hết hạn hợp đồng do không thể tìm được nơi đặt những chiếc xe này.

Công ty này từng tổ chức các tour du lịch nổi tiếng trải dài khắp các địa điểm như Little India, Chinatown, Kampong Glam và Civic District.

Trước dịch Covid-19, Trishaw Uncle thuê khoảng 40-50 người lái xích lô, phần lớn là nhân công bán thời gian. Con số này giảm còn khoảng 20 người sau đại dịch.

"Các tour du lịch xích lô là biểu tượng của đất nước và mang tính đại diện cho di sản của Singapore. Nếu tìm được mặt bằng thay thế, chúng tôi sẽ tái khởi động chương trình này", bà Tieu nhấn mạnh.

"Nhiều nhà cung cấp dịch vụ du lịch địa phương tổ chức các tour dưới nhiều hình thức mới và khác nhau. Chúng tôi tin rằng những hoạt động này sẽ thu hút du khách cả trong nước và quốc tế", đại diện STB khẳng định.

Tiên Phong

Theo CNA