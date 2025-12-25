Sắc màu Giáng sinh khắp thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia các cuộc gọi điện thoại theo dõi ông già Noel của Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) vào đêm Giáng sinh, từ câu lạc bộ Mar-a-lago ở Palm Beach, Florida (Ảnh: Reuters).

Các tín đồ của nhà thờ Legio Maria African Mission cầm nến tham dự thánh lễ canh thức đêm Giáng sinh ở khu Fort Jesus, Nairobi, Kenya (Ảnh: Reuters).

Đức Giáo hoàng Leo XIV hôn một bức tượng nhỏ Chúa Giêsu hài đồng trong Thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican (Ảnh: Reuters).

Leander Paes, cựu vận động viên quần vợt quốc tế người Ấn Độ, cầu nguyện trước thánh lễ đêm Giáng sinh tại nhà thờ Thánh Phaolô ở Kolkata, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Một người lái xe đạp kéo mặc trang phục ông già Noel vẫy tay chào khách chụp ảnh khi đang chở họ quanh khu Manhattan ở thành phố New York, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Mọi người chụp ảnh trước cây thông Noel ở Dubai, UAE (Ảnh: Reuters).

Người dân tụ tập ăn mừng Giáng sinh tại Quảng trường Tưởng niệm Quezon, ở Thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines (Ảnh: Reuters).

Người dân đi dạo giữa những đồ trang trí được dựng lên gần Nhà thờ Thánh Isaac ở trung tâm thành phố Saint Petersburg, Nga (Ảnh: Reuters).

Các tín đồ cầm nến điện tử trong Thánh lễ Giáng sinh tại sân vận động Indonesia Arena ở Jakarta, Indonesia (Ảnh: AFP).

Người dân mặc trang phục truyền thống Ukraine tham dự lễ Giáng sinh tại Lviv, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Những cô gái trẻ chụp ảnh trước nhà thờ Xishiku vào dịp Giáng sinh ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).