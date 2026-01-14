Romania lên tiếng sau khi Tổng thống Moldova ủng hộ sáp nhập 2 nước

Tổng thống Moldova Maia Sandu (Ảnh: Reuters).

Romania sẵn sàng nghiêm túc bắt đầu các cuộc đàm phán về việc thống nhất với Moldova vào bất kỳ thời điểm nào, nếu Chisinau xem xét lựa chọn này và nếu điều đó được chấp nhận xét trên phương diện sự ủng hộ của công chúng.

Thông tin trên do ông Eugen Tomac, cố vấn của Tổng thống Romania Nicușor Dan và là Nghị sĩ Nghị viện châu Âu, đưa ra. Theo ông Eugen Tomac, lập trường chính thức của Romania vẫn không thay đổi: mọi quyết định về việc thống nhất phải xuất phát hoàn toàn từ người dân Moldova.

“Bất kỳ người Romania nào, bất kể họ sinh sống ở bên nào của sông Prut, đều coi ý tưởng thống nhất hai quốc gia là một quá trình tự nhiên”, ông nói.

Ông Tomac nhắc lại rằng vào ngày 27/3/2018 rằng, Quốc hội Romania đã nhất trí thông qua một tuyên bố bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về việc thống nhất 2 quốc gia nếu người dân Moldova mong muốn.

“Đây là lập trường chính thức của nhà nước Romania, và lập trường này không thay đổi”, ông nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Tomac cho biết Bucharest cũng tính đến thực tế chính trị tại Chisinau, nơi đa số công dân ủng hộ hội nhập châu Âu, điều đã được thể hiện qua các cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý gần đây.

Bình luận về khả năng phản ứng của các đối tác của Moldova và Romania, gồm Liên minh châu Âu, NATO và Mỹ, trước một kịch bản thống nhất 2 nước, ông Tomac nói rằng “tất cả các đối tác của chúng tôi đều biết rằng cùng một dân tộc đang sinh sống ở cả Romania và Moldova”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những vấn đề như vậy phải được thảo luận “với mức độ trách nhiệm và nghiêm túc cao nhất”.

Trước đó, Tổng thống Moldova Maia Sandu từng tuyên bố bà sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc thống nhất với Romania nếu một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức. Bà cho rằng động thái này có thể bảo vệ Moldova trước sức ép đang gia tăng từ Nga.

Bà Sandu, người có đảng cầm quyền theo đường lối ủng hộ Liên minh châu Âu, từng nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào Moldova, một quốc gia Liên Xô cũ với khoảng 2,4 triệu dân, trong đó đa số nói tiếng Romania và có một cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga.

Nga nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này. Tháng 10 năm ngoái, Điện Kremlin cảnh báo chính quyền Moldova phạm sai lầm nghiêm trọng khi coi Nga là đối thủ chỉ vì mục đích xây dựng quan hệ với châu Âu.

Khoảng 1,5 triệu người Moldova hiện đang mang quốc tịch Romania, nhưng các cuộc thăm dò gần đây cho thấy chỉ khoảng 1/3 dân số ủng hộ việc tái thống nhất với Bucharest.

Bà Sandu cho biết bà nhận thức rõ rằng đa số người dân Moldova không ủng hộ quan điểm của mình, đồng thời nói thêm rằng hội nhập Liên minh châu Âu là một “mục tiêu thực tế hơn”.

Chính phủ của bà đặt mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2030, nhưng sẽ phải thực hiện những cải cách mạnh mẽ nếu muốn điều này thành sự thật.

Moldova từng là một phần của Romania trong giai đoạn giữa 2 cuộc thế chiến, nhưng sau đó đã trở thành một phần của Liên Xô. Moldova giành được độc lập vào năm 1991, khi Liên Xô tan rã.