Vụ rơi khinh khí cầu ở Mỹ: Nhiều cảnh sát kinh hãi phải về nhà

Dân trí Một số cảnh sát đã được đưa về nhà vì quá kinh hoàng khi chứng kiến hiện trường vụ rơi khinh khí cầu ở New Mexico, Mỹ khiến ít nhất 5 người chết.

Kinh hoàng khoảnh khắc khinh khí cầu rơi ở Mỹ, 5 người chết

Hiện trường vụ rơi khinh khí cầu ở New Mexico, Mỹ ngày 26/6 (Ảnh: AP).

Cảnh sát quá kinh hãi

Tại cuộc họp báo chiều 26/6 theo giờ địa phương, Thị trưởng thành phố Albuquerque (bang New Mexico, Mỹ), ông Tim Keller cho biết, 5 người đã thiệt mạng sau khi một khinh khí cầu bất ngờ vướng vào đường dây điện, bốc cháy và rơi xuống đường phố. Các nạn nhân gồm có 3 người đàn ông, 2 người phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 60, trong đó có ông Martin Martine - một cựu cảnh sát của Albuquerque.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h sáng theo giờ địa phương, gần khu vực có nhiều nhà hàng, đại lý. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, ông Harold Medina, cảnh sát trưởng Albuquerque, cho biết một số đồng nghiệp của ông đã được đưa về nhà vì quá kinh hãi khi chứng kiến hiện trường vụ việc.

"Trong suốt 26 năm trong ngành, đây là vụ việc ám ảnh tôi nhất bởi một khoảnh khắc đẹp bỗng chốc trở thành thảm kịch kinh hoàng với các nạn nhân", ông Medina nói. Thị trưởng Keller cũng bình luận: "Điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng của chúng tôi".

Hiện chưa rõ có phải khinh khí cầu rơi trước khi vướng vào đường dây điện hay không. Theo lời kể của nhân chứng, khinh khí cầu bốc cháy ngùn ngụt khi vướng vào đường dây điện. Phần giỏ khinh khí cầu sau đó rơi xuống đường phố, phần bóng khí rơi xuống sân của một nhà dân. Giới chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. "Nhiều giả thuyết có thể xảy ra, có thể là do gió, do trục trặc kỹ thuật, hoặc do lỗi của người điều khiển", ông Keller nói.

"Nổ lớn như tiếng súng"

Phần bóng khí của khinh khí cầu rơi ở sân sau một nhà dân (Ảnh: NYTimes).

Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, khinh khí cầu gặp nạn là một chiếc Cameron 0-120 rơi cách sân bay quốc tế Sunpor ở Albuquerque khoảng 10 km. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đây là khinh khí cầu thuộc sở hữu tư nhân hay của một doanh nghiệp dịch vụ nào.

Joshua Perez, một cư dân địa phương, cho biết anh đã nghe thấy âm thanh giống như những tiếng súng nổ. Anh và một người nữa đã nhanh chóng chạy đến hiện trường. "Nó giống như những tiếng bùm bùm lớn. Đó là khi tôi đã thấy phần bóng khí bay đi và tự hỏi phần giỏ đâu", Perez nói.

Perez đã giúp tắt bình chứa khí propane nhưng đã quá muộn để cứu các nạn nhân. "Bạn chỉ có thể nhìn thấy họ bất động trên mặt đất. Không ai nhúc nhích", Perez nói.

Austin Council, 24 tuổi, một cư dân khác sống gần nơi xảy ra vụ tai nạn, kể lại anh choàng tỉnh vì một âm thanh rất lớn. "Khoảnh khắc tôi nhìn ra ngoài và thấy miếng vải bạt, tôi đã đoán có điều gì đó không ổn. Tôi bắt đầu rùng mình bởi giỏ khinh khí cầu và các hành khách trên đó không đi cùng với phần bóng".

Albuquerque được xem là "thánh địa" của khinh khí cầu. Thành phố này đã tổ chức lễ hội khinh khí cầu kéo dài 9 ngày vào tháng 10, thu hút hàng trăm nghìn du khách và những người điều khiển khinh khí cầu từ khắp nơi trên thế giới.

Minh Phương

Theo New York Times