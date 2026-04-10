Quốc vương Campuchia mắc ung thư

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố ngày 10/4, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thông báo các bác sĩ tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã chẩn đoán ông bị ung thư tuyến tiền liệt sau quá trình thăm khám y tế “cẩn thận và kỹ lưỡng nhất”.

Quốc vương Sihamoni, 72 tuổi, cho biết ông sẽ kéo dài thời gian lưu trú tại Bắc Kinh từ 1-3 tháng để điều trị theo lời khuyên của các bác sĩ.

Ông Sihamoni nói được tiếng Pháp, tiếng Séc và tiếng Anh. Ông dành phần lớn thời gian ở nước ngoài để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật trước khi kế vị vua cha và lên ngôi vào năm 2004.

Ông từng giữ chức Đại sứ Campuchia tại Liên hợp quốc vào đầu những năm 1990 trước khi chuyển đến Paris để trở thành đại diện thường trực của Campuchia tại UNESCO, cơ quan văn hóa và giáo dục của Liên hợp quốc.