Quân đội Iran nhận lệnh từ Lãnh tụ Tối cao, cảnh báo tấn công đáp trả Mỹ

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Iran ngày 10/5 đưa tin, Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, đã gặp Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Tướng Abdollahi đã nhận lệnh từ Lãnh tụ Tối cao về “các biện pháp chỉ đạo mới để tiếp tục các hoạt động quân sự và kiên quyết đối đầu với các đối thủ” của Iran.

Lãnh tụ Tối cao đã ca ngợi các lực lượng vũ trang Iran và công bố “những biện pháp mới cùng lộ trình tiếp tục thực hiện các biện pháp và đối đầu mạnh mẽ với các đối thủ”.

Trong khi đó, tướng Abdollahi đã báo cáo với Lãnh tụ Tối cao về khả năng sẵn sàng hành động của lực lượng vũ trang Iran.

Ông Abdollahi cho biết lực lượng Iran đang trong tình trạng sẵn sàng cao độ, với “trang thiết bị và vũ khí cần thiết để chống lại các hành động thù địch” của Mỹ - Israel.

"Lực lượng vũ trang đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động nào của đối thủ Mỹ - Israel. Trong trường hợp đối thủ phạm bất kỳ sai lầm nào, Iran sẽ đáp trả nhanh chóng, mạnh mẽ và dứt khoát", tướng Abdollahi cảnh báo.

Theo hãng tin Fars, Lãnh tụ Tối cao nói rằng Iran đã “ngăn chặn đối thủ đạt được mục tiêu xấu của họ” và đưa ra chỉ thị mới để mạnh mẽ đối phó với các đối thủ.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố Mỹ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào và chịu thất bại trong chiến dịch tấn công Iran.

"Nếu muốn đánh giá, chúng ta phải ghi nhận rằng đối thủ đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào đã định trước và chịu thất bại trong cuộc chiến này", ông Akraminia nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn IRNA.

Ông Akraminia nói thêm rằng các hành động của Mỹ trong khu vực càng "củng cố sự đoàn kết và thống nhất trong nội bộ Iran".

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Haji Babaei cũng tuyên bố nước này hoàn toàn kiểm soát việc đi lại của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, điều này biến Iran thành một siêu cường mới.

"Ngày nay, eo biển Hormuz hoàn toàn thuộc về người dân Iran vĩ đại, và không một tàu thuyền hay tàu chở dầu nào được phép đi qua đó mà không có sự cho phép của Iran", ông Babaei nhấn mạnh.

Ông Babaei nói thêm rằng Iran hiện đã trở thành "siêu cường thứ tư".

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/5 cho biết ông đã có cuộc gặp kéo dài 2 tiếng rưỡi với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa một quan chức cấp cao của Iran và tân Lãnh tụ Tối cao.

Ông Mojtaba được công bố là Lãnh tụ Tối cao mới của Iran thay thế cha mình vài ngày sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến ông và một số quan chức cấp cao của Iran bị thương. Kể từ đó đến nay, ông không xuất hiện trước công chúng.

Tình báo Mỹ đánh giá rằng Lãnh tụ Tối cao Iran đang đóng một vai trò quan trọng cùng với các quan chức cấp cao của Iran trong việc hoạch định tác chiến trong cuộc xung đột với Mỹ.

Theo đánh giá, quyền lực chính xác bên trong chính quyền Iran vẫn chưa rõ ràng, nhưng ông Mojtaba có khả năng đang giúp điều hành cách Iran quản lý các cuộc đàm phán với Mỹ để kết thúc xung đột.

Các nguồn tin cho biết, ông Mojtaba tiếp tục được điều trị vết thương, bao gồm các vết bỏng nặng ở một bên cơ thể ảnh hưởng đến mặt, cánh tay, thân mình và chân.

Về phía Iran, giới chức nước này khẳng định Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei chỉ bị thương nhẹ và vẫn đang điều hành mọi vấn đề quan trọng của đất nước.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hôm 7/5 tuyên bố, Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei đang giám sát toàn bộ các công việc của đất nước và quá trình ra quyết định tại Tehran.