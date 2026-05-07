Tổng thống Iran hé lộ cuộc gặp với Lãnh tụ Tối cao sau thời gian vắng bóng

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Tasnim).

Truyền thông nhà nước Iran ngày 7/5 đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã gặp Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei gần đây.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRIB, Tổng thống Pezeshkian nói rằng cuộc gặp với Lãnh tụ Tối cao kéo dài gần 2 tiếng rưỡi.

Ông Pezeshkian cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí “vô cùng thân mật”.

“Điều gây ấn tượng với tôi hơn bất kỳ vấn đề nào khác trong cuộc gặp này là cách đối diện, ánh nhìn và phong thái khiêm nhường, vô cùng thân mật của Lãnh tụ Tối cao Cách mạng Hồi giáo; một cách tiếp cận đã biến bầu không khí của cuộc thảo luận thành không gian dựa trên sự tin cậy, bình tĩnh, đồng cảm và đối thoại trực tiếp”, IRIB dẫn lời Tổng thống Pezeshkian nói sau cuộc gặp.

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền vào ngày 8/3.

Ông Mohsen Qomi, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, xác nhận ông Mojtaba đã bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các cuộc không kích này khiến cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng ngay ngày đầu của cuộc xung đột.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản, không có video hay bản ghi âm nào được công bố. Điều này làm gia tăng suy đoán về mức độ nghiêm trọng của vết thương do cuộc không kích gây ra với ông Mojtaba.

Các quan chức Mỹ cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran bị thương nặng, thậm chí bị biến dạng.

Tuy nhiên ông Qomi, một giáo sĩ cấp cao, khẳng định Lãnh tụ Tối cao “hoàn toàn khỏe mạnh và đang điều hành công việc” cũng như “giám sát các cuộc đàm phán và tình hình chiến trường”.

Ông Qomi nói thêm rằng tân Lãnh tụ Tối cao cũng đã chỉ thị cho nhóm đàm phán về “những việc cần làm trong các tình huống khác nhau”.

Nhiều quan chức chính quyền và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Do vậy, để tránh bị Mỹ và Israel theo dõi một cách tinh vi, Lãnh tụ Tối cao và giới chức cấp cao Iran được cho là đã sử dụng một hệ thống liên lạc thô sơ nhưng an toàn.

Các quy trình an ninh xung quanh Lãnh tụ Tối cao đã được nâng lên mức chưa từng có.

Báo New York Times cho biết các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các quan chức chính phủ cấp cao đều tránh đến thăm Lãnh tụ Tối cao, vì lo ngại Israel có thể "theo dõi vị trí của ông" thông qua các hoạt động của họ và có thể thực hiện một cuộc tấn công.

Những thông điệp gửi cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba đều được "viết tay, niêm phong trong phong bì và chuyển tiếp qua một chuỗi nhân sự" gồm những người đưa thư đáng tin cậy. Những người đưa thư này được cho là di chuyển trên các tuyến đường cao tốc và đường làng bằng xe máy và ô tô để đến nơi ở của Lãnh tụ Tối cao, sau đó thư trả lời của ông cũng được chuyển theo cùng một lộ trình an toàn tương tự.

Đáp lại những tuyên bố nghi ngại về sức khỏe của ông, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã chỉ trích "chiến dịch truyền thông của đối thủ". Ông cáo buộc những thông tin như vậy nhằm mục đích "phá hoại sự đoàn kết và an ninh quốc gia" của Iran.