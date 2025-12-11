Quân đội Australia tăng cường sức mạnh với dàn vũ khí hiện đại

Xe tăng M1 Abrams của Australia tham gia một cuộc tập trận (Ảnh: Getty Images).

Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực phòng thủ và tấn công của Quân đội Australia trong bối cảnh địa chính trị khu vực ngày càng phức tạp.

Điểm nhấn trong đợt nâng cấp này là việc Quân đội Australia lần đầu tiên tiến hành bắn thử pháo tự hành AS9 Huntsman 155mm trên lãnh thổ của mình. Đây là phiên bản nội địa hóa của pháo K9 do Hanwha Aerospace của Hàn Quốc.

Với tầm bắn lên tới 40km, AS9 Huntsman sẽ mở rộng đáng kể khả năng hỏa lực của pháo binh Australia, vốn đã không sở hữu pháo tự hành hiện đại trong nhiều thập kỷ.

Thiếu tướng Jason Blain thuộc Bộ Quốc phòng Australia, nhấn mạnh tầm quan trọng của AS9, mô tả đây là một “pháo tự hành có tính cơ động cao, được bảo vệ tốt và mạnh mẽ, mang lại cho quân đội Australia những điều kiện tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà an toàn với gia đình”.

Ông cũng cho biết thêm, khả năng di chuyển nhanh chóng sau khi khai hỏa của AS9 Huntsman sẽ đảm bảo an toàn tối đa cho binh lính.

Australia đang mua 30 pháo tự hành AS9 Huntsman cùng 15 xe tiếp đạn AS10 đi kèm. Phần lớn số pháo này sẽ được sản xuất tại một nhà máy mới của Hanwha Defence Australia gần Melbourne.

Lữ đoàn 3: Đơn vị tiên phong trong kỷ nguyên mới

Lữ đoàn 3 của Quân đội Australia sẽ là đơn vị tiên phong tiếp nhận và vận hành các hệ thống vũ khí mới này. Chuẩn tướng Ben McLennan, chỉ huy Lữ đoàn 3, cho biết đơn vị của ông đang chuyển đổi thành một đơn vị thiết giáp hạng nặng.

Ngoài pháo tự hành AS9, lữ đoàn còn được trang bị xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams, xe chiến đấu bộ binh AS21 Redback, các loại xe công binh chiến đấu dựa trên khung gầm Abrams, và xe trinh sát chiến đấu Boxer 8x8.

Theo Tướng McLennan, lô pháo tự hành AS9 đầu tiên dự kiến sẽ đưa vào biên chế năm 2026 và phần lớn sẽ được giao vào cuối năm 2027. Lữ đoàn 3, với 3.000 quân nhân, đã nhận đủ số lượng xe tăng Abrams cần thiết và lô xe công binh chiến đấu đầu tiên. Các loại xe công binh còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trong vòng 12-18 tháng tới.

Xe Redback, cũng do Hanwha sản xuất, dự kiến sẽ được giao từ năm 2027 đến năm 2029 hoặc 2030. Những chiếc xe này sẽ được bổ sung thêm xe bọc thép chở quân Boxer mới vào khoảng năm 2028-2029. Lữ đoàn của Tướng McLennan là đơn vị thứ hai được nhận bổ sung xe Boxer sau khi Lữ đoàn 7 đóng tại Brisbane nhận đủ số lượng.

Pháo tự hành AS9 Huntsman khai hỏa trong một cuộc huấn luyện tại Puckapunyal, Victoria (Ảnh: BQP Austrailia).

Thách thức và tầm nhìn chiến lược

Việc tiếp nhận một lượng lớn vũ khí mới trong thời gian ngắn đặt ra “một thách thức rất lớn” đối với Quân đội Australia, theo Chuẩn tướng McLennan. Ông nhấn mạnh: “Những loại xe này là một bước ngoặt đối với chúng tôi – về mặt nhận thức, chiến thuật và thể chất”.

Mặc dù cuộc chiến ở Ukraine cho thấy sự nổi lên của UAV và các loại đạn lảng vảng, Tướng McLennan vẫn tin tưởng vào vai trò quan trọng của xe bọc thép hạng nặng trên chiến trường hiện đại.

Ông khẳng định: “Cuộc chiến Ukraine - Nga cũng cho chúng ta thấy rằng, càng thay đổi thì mọi thứ càng không thay đổi”, đồng thời chỉ ra những nguyên tắc lâu đời như khả năng lãnh đạo trên chiến trường, kỹ năng vận hành phương tiện và kỹ năng sử dụng súng vẫn giữ nguyên giá trị.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống vũ khí tiên tiến này thể hiện cam kết của Australia trong việc duy trì một lực lượng quân sự mạnh mẽ, hiện đại, sẵn sàng đối phó với mọi thách thức an ninh trong tương lai.