Quan chức Mỹ: Xung đột Ukraine có thể giải quyết trong 90 ngày

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whittaker (Ảnh: Getty).

"Nếu cuộc xung đột này được giải quyết, thì nó sẽ được giải quyết trong 90 ngày tới”, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whittaker nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 24/12.

Đại sứ Whittaker dự đoán mùa đông sắp tới có thể rất khó khăn đối với Ukraine vì các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

"Nhưng Ukraine cũng không ngồi yên, họ đang vận động hành lang để thực hiện các cuộc tấn công của riêng họ… Điều này cần phải chấm dứt", ông Whitaker nói thêm.

Theo Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, chính quyền Mỹ tin rằng các bên đang tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine, mặc dù vẫn còn những vấn đề cần sự đồng thuận từ cả Moscow và Kiev.

"Những vấn đề đang được đưa ra thảo luận ít hơn so với 2 tuần trước. Đó là tin tốt", ông Whitaker nhận định, đề cập đến những vấn đề cần được giải quyết trong các cuộc tham vấn.

"Nhưng vẫn còn những vấn đề cần được giải quyết theo cách mà cả hai bên có thể đồng ý. Tuy nhiên, chúng ta đang tiến gần hơn đến sự đồng thuận. Chúng ta đang tiến gần nhất từ ​​trước đến nay", nhà ngoại giao Mỹ khẳng định.

Theo Đại sứ Mỹ, hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine “có thể” sẽ đạt được, nhưng thách thức sẽ nằm ở “các cuộc đàm phán phức tạp cuối cùng”.

Theo ông, phía Mỹ đang tìm cách đảm bảo rằng thỏa thuận hòa bình đạt được trong các cuộc đàm phán sẽ "bền vững".

"Điều quan trọng nhất là chúng ta phải đảm bảo hòa bình kéo dài", ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột mới cần phải được loại bỏ.

Đại sứ Whitaker tin rằng các bên đang gần đạt được hòa bình hơn bao giờ hết, tuy nhiên, quả bóng thực sự nằm trong sân của Nga. Theo Đại sứ Mỹ tại NATO, hiện có 4 văn kiện đang được thảo luận trực tiếp.

“Đó là một kế hoạch hòa bình 20 điểm, cùng với một số đảm bảo an ninh đa phương, các đảm bảo an ninh cụ thể của Mỹ, và tăng trưởng kinh tế hậu hòa bình trong kế hoạch thịnh vượng cho Ukraine”, nhà ngoại giao Mỹ nói thêm.

Ông Whitaker nói thêm rằng Washington hiện đã hiểu rõ những gì Ukraine muốn. Đồng thời, Mỹ đang cố gắng tìm hiểu những nhượng bộ tối đa mà Nga sẵn sàng thực hiện.

Ukraine và Mỹ đã tổ chức một loạt cuộc đàm phán tại Miami vào ngày 19-21/12.

Sau các cuộc đàm phán, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trọng tâm thảo luận chính là 4 văn kiện quan trọng: tiếp tục xem xét kế hoạch hòa bình 20 điểm; phối hợp các lập trường về một thỏa thuận khung đa phương nhằm đảm bảo an ninh; phối hợp các lập trường về một thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh từ phía Mỹ; và tiếp tục công việc về một kế hoạch phát triển kinh tế.

Mỹ đã chuẩn bị một kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Văn kiện này gồm những yêu cầu cứng rắn từ phía Điện Kremlin như điều kiện để ngừng bắn. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã được rút gọn xuống còn 20 điểm.

Vấn đề lãnh thổ hiện là vấn đề gây tranh cãi nhất. Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi hạt nhân.