Quan chức Mỹ lo phòng tuyến của Ukraine nguy cơ sụp đổ

Binh sĩ Ukraine trên chiến tuyến tại tỉnh Donetsk ngày 7/4 (Ảnh: Getty).

Trang Business Insider dẫn các nguồn tin cho rằng, vị thế của Ukraine trên chiến trường đang ở thời điểm mong manh nhất kể từ khi bùng nổ xung đột vào tháng 2/2022.

Trong đó, hãng tin Bloomberg nhận định, nỗ lực chiến tranh của Ukraine đã bị suy yếu trong những tháng gần đây do tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng, tinh thần binh sĩ Ukraine sa sút và gói viện trợ quân sự bị bế tắc tại Quốc hội Mỹ.

Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, rủi ro lớn nhất là sự sụp đổ của tuyến phòng thủ Ukraine, điều này sẽ cho phép Nga đạt được bước tiến lớn hơn nữa. Trong những tuần gần đây, sau khi nắm được quyền kiểm soát Avdiivka, Nga từng bước tiến vào miền đông Ukraine, tuyên bố kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ mới và có thể sẽ sớm kiểm soát thị trấn Chasiv Yar chiến lược ở khu vực Donetsk.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 12/4 cho hay chính phủ sẽ phân bổ thêm 3,88 tỷ Hr (gần 100 triệu USD) để giúp củng cố các công sự, chủ yếu ở khu vực Kharkov và Sumy, gần biên giới Nga.

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal cho rằng, mặc dù quân đội Ukraine đang xây dựng các công sự để chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp tới của Nga nhưng vẫn có lo ngại rằng vẫn chưa đủ để chống chọi với đà tấn công mạnh mẽ của Moscow.

"Những gì đang xảy ra hiện nay là điều mà Nga đã dành thời gian dài để chuẩn bị. Họ đã tập hợp đủ lực lượng và nguồn lực để gây áp lực lên nhiều trục khác nhau cùng một lúc", Maksym Zhorin, phó Chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 3 của quân đội Ukraine, nói với Wall Street Journal.

Trong khi đó, BBC dẫn lời cựu tướng Richard Barrons, người từng giữ chức lãnh đạo Bộ Tư lệnh Chiến lược quân đội Anh, cho rằng Ukraine sẽ đến lúc cảm thấy "không thể chiến thắng" trong năm nay. "Chúng ta đang thấy lực lượng Nga lấn lướt trên tiền tuyến, tận dụng lợi thế pháo binh, đạn dược và nhân lực dồi dào, đồng thời tăng cường dùng vũ khí mới", ông nói.

Nga dường như đã bù đắp được phần lớn tổn thất nặng nề trên chiến trường và với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự đoán, tướng hàng đầu của Mỹ Christopher Cavoli cảnh báo các nghị sĩ Mỹ hôm 11/4. "Nga đang tái lập lực lượng đó nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu của chúng ta", vị tướng này cho biết trong một tuyên bố trước Quốc hội. Ông nhấn mạnh thêm: "Quân đội Nga hiện nay thực sự đã lớn hơn - 15% - so với trước khi bùng nổ chiến sự".

Năng lực phòng không của Ukraine cũng đang bộc lộ những điểm yếu khi ngày càng có nhiều tên lửa và UAV của Nga tấn công các mục tiêu như các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Báo Washington Post hôm 12/4 đưa tin, nhà máy điện lớn nhất cung cấp năng lượng cho Kiev đã bị phá hủy trong cuộc tấn công hôm 11/4, làm dấy lên lo ngại rằng Ukraine có thể sắp hết tên lửa đất đối không để chống lại các cuộc không kích của Nga.

"Một trong những thách thức mà Ukraine gặp phải là Nga có thể chọn nơi triển khai lực lượng", Reuters dẫn lời Jack Watling, chuyên gia về tác chiến trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định.

Ông cho rằng, Ukraine phải bảo vệ toàn bộ chiến tuyến rất dài nhưng họ lại thiếu lực lượng và không thể dàn quân ra khắp tiền tuyến. Ông dự báo Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ trong đợt tiến công tới của Nga.