Phóng 850 tên lửa Tomahawk vào Iran, kho vũ khí Mỹ sớm cạn kiệt?

Tàu khu trục HMAS Brisbane của Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk (Ảnh: Defense Post).

Báo Washington Post dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk vào Iran trong 4 tuần xung đột.

Theo Washington Post, tỷ lệ sử dụng ở mức cao các loại vũ khí dẫn đường chính xác đã làm dấy lên lo ngại trong nội bộ Lầu Năm Góc và dẫn đến các cuộc thảo luận về cách Mỹ duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Các nguồn tin cho biết hầu hết số tên lửa này được phóng trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Mặc dù Lầu Năm Góc không công bố số liệu chính xác về số lượng tên lửa đang được quân đội Mỹ sử dụng, nhưng báo cáo cho biết chỉ có vài trăm tên lửa Tomahawk được sản xuất hàng năm.

Các nguồn tin nhấn mạnh Lầu Năm Góc đang theo dõi việc sử dụng tên lửa và đánh giá tốc độ cạn kiệt có thể ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch tấn công Iran và các hoạt động trong tương lai.

Một quan chức mô tả kho dự trữ hiện tại của Mỹ "thấp đến mức đáng báo động", trong khi một quan chức khác cảnh báo Lầu Năm Góc sẽ sớm cạn kiệt nguồn cung Tomahawk cho chiến sự ở Trung Đông.

Theo các quan chức, Mỹ cũng đã phóng hơn 1.000 tên lửa đánh chặn để đáp trả các cuộc tấn công của Iran trong khu vực, bao gồm tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Mỹ đã sử dụng tên lửa Tomahawk trong cuộc không kích vào Iran.

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk là loại tên lửa hành trình tầm xa thường được phóng từ biển để tấn công các mục tiêu trong các nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Tên lửa hành trình Tomahawk được dẫn đường chính xác có thể tấn công các mục tiêu từ khoảng cách 1.600km, ngay cả trong không phận được phòng thủ nghiêm ngặt.

Quân đội Mỹ và các đồng minh đã thử nghiệm tên lửa Tomahawk có tích hợp GPS và sử dụng vũ khí này trong thực tế chiến đấu, bao gồm cả khi Hải quân Mỹ và Anh phóng tên lửa Tomahawk vào các vị trí của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen.

Tổng thống Trump tuyên bố Lầu Năm Góc có kho đạn dược “gần như vô hạn”, cho phép quân đội Mỹ tiếp tục các chiến dịch chống lại Iran trong thời gian cần thiết.

“Chúng tôi đang tập kích họ rất mạnh. Chúng tôi có đạn dược không giới hạn. Chúng tôi có gần như vô hạn đạn dược và chúng tôi đang sử dụng nó. Chúng tôi có thể tiếp tục mãi mãi", ông Trump nói hôm 13/3.

Theo truyền thông phương Tây, quân đội Mỹ đang có dấu hiệu sa vào một cuộc chiến tiêu hao với Iran. Washington đã phải điều chuyển vũ khí, khí tài từ Đông Á và châu Âu sang Trung Đông, đồng thời khẩn cấp triệu tập các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn như Lockheed Martin, Raytheon để yêu cầu tăng gấp đôi sản lượng vũ khí.

Mặc dù Mỹ áp đảo Iran về sức mạnh quân sự thông thường và công nghệ, chiến lược "chiến tranh tiêu hao bất đối xứng" của Tehran dường như đã đánh trúng điểm yếu của quân đội Mỹ.

Việc Iran sử dụng kết hợp máy bay không người lái và tên lửa cũ để làm suy yếu hệ thống phòng thủ, sau đó là các cuộc tấn công bằng vũ khí siêu vượt âm vào mục tiêu trọng yếu, đã gây ra nhiều khó khăn.

Đồng thời, chiến lược răn đe kết hợp của Iran đang khiến các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông cảm thấy bất an. Trong ngắn hạn, Mỹ và Israel dường như chưa có giải pháp hiệu quả.