Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Dư địa hợp tác Việt Nam - Nga còn rất lớn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (Ảnh: VUFO).

Sáng ngày 30/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt và Quỹ Thúc đẩy Phát triển Hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức Lễ kỉ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, đã nhấn mạnh hành trình 75 năm quan hệ ngoại giao Nga - Việt. Ông Trần Hồng Hà khẳng định, với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Việt Nam mãi khắc ghi và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đánh giá Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga không chỉ là một đóng góp thiết thực của đối ngoại nhân dân vào việc triển khai các định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mà còn mở ra một chương mới, một cơ chế đối thoại hiệu quả để làm sâu sắc hơn nữa sự thấu hiểu và tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Theo Phó Thủ tướng, ngày nay, dòng chảy hợp tác giữa Việt Nam và Nga vẫn không ngừng được mở rộng với hàng loạt những dự án lớn. Đây là minh chứng cho một mối quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và xác định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Theo ông, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Những định hướng chiến lược đã được thống nhất trong các chuyến thăm lịch sử gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin (tháng 6/2024) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm (tháng 5/2025) chính là kim chỉ nam để 2 nước cụ thể hóa tiềm năng thành những kết quả thực chất.

Về kinh tế, Phó Thủ tướng cho biết, 2 nước sẽ tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên tầm cao mới, đồng thời mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Về năng lượng và khoa học - công nghệ, 2 quốc gia sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của các liên doanh dầu khí, đồng thời hướng tới tương lai với các dự án năng lượng tái tạo và dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân, một biểu tượng mới cho sự hợp tác đi vào chiều sâu. Các cơ sở nghiên cứu chung giữa 2 nước sẽ tiếp tục là điểm sáng của hợp tác khoa học hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước.

Về quốc phòng - an ninh, 2 nước khẳng định đây là lĩnh vực hợp tác đặc biệt, có độ tin cậy cao, là trụ cột quan trọng, không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ 3 nào, góp phần vào hòa bình và ổn định chung.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko (Ảnh: Đức Hoàng).

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn, ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, đánh giá cao vai trò của ngoại giao nhân dân, của các hoạt động tiếp xúc trực tiếp giữa con người với con người nhằm củng cố lòng tin, tình hữu nghị, hợp tác và nỗ lực chung vì cải thiện tình hình quốc tế.

Ông nhấn mạnh, Nga đặc biệt coi trọng công tác trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân, coi đây là sự bổ sung cho hoạt động của các cơ quan ngoại giao chính thức, bảo đảm sự linh hoạt trong quá trình đưa ra quyết định, đồng thời mang lại nội dung thiết thực cho các dự án và chương trình hợp tác song phương giữa 2 quốc gia, góp phần củng cố quan hệ quốc tế.

"Chúng tôi luôn hoan nghênh việc những nỗ lực của các cơ quan đối ngoại chính thức được củng cố và bổ trợ bằng các tiếp xúc của giới khoa học, chính trị, doanh nghiệp, cũng như các nhà hoạt động văn hóa", nhà ngoại giao Nga khẳng định.

Ông cũng đánh giá cao vai trò vai trò quan trọng của các Hội hữu nghị trong việc thúc đẩy mở rộng các mối quan hệ nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam. Suốt nhiều thập kỷ qua, các hội đã bảo đảm sự hợp tác hiệu quả giữa các trung tâm khoa học uy tín, các trường đại học, các cơ quan văn hóa và thể thao, các tổ chức phụ nữ, thanh niên và sinh viên, tổ chức công đoàn, các hiệp hội nghề nghiệp, cũng như các giới doanh nghiệp và báo chí.

Các đại biểu dự sự kiện (Ảnh: VUFO).

Tại sự kiện, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga là đặc biệt. Các tổ chức hữu nghị nhân dân là chiếc cầu nối đặc biệt, bền chặt, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương, góp phần làm cho tình hữu nghị Việt- Nga thấm sâu vào đời sống, trái tim của nhân dân hai nước.

Ông Phan Anh Sơn khẳng định, trong Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần đầu tiên được tổ chức, 2 bên sẽ nhìn lại và đánh giá sâu sắc chặng đường 75 năm quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Ngoài ra, 2 nước sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước, tăng cường lòng tin và hiểu biết giữa hai dân tộc. Đây cũng là cơ hội để 2 bên thảo luận về các lĩnh vực đang hợp tác/có tiềm năng hợp tác giữa hai nước, sự tham gia thúc đẩy, kết nối của đối ngoại nhân dân trong các lĩnh vực.