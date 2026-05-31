Ông Trump kêu gọi hủy đại nhạc hội kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh Mỹ

Trong một bài đăng dài trên Truth Social, Tổng thống Trump đề xuất hủy bỏ các buổi hòa nhạc "Freedom 250" của Hội chợ Liên bang Mỹ vĩ đại. Ông cũng nhắm vào một thẩm phán liên bang, người đã yêu cầu xóa tên ông khỏi Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy.

"Chúng ta nên tổ chức cuộc mít tinh Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) thật lớn nhân dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh, thay vì mời những ca sĩ có mức cát xê quá cao, những người hát chẳng ai muốn nghe, nhạc thì quá nhàm chán, chẳng làm được gì ngoài than vãn", Tổng thống Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social ngày 30/5. "Hủy nó đi", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm.

Những bình luận này được đưa ra khi một số nghệ sĩ rút khỏi danh sách biểu diễn tại sự kiện lớn Great American State Fair, một lễ hội quốc gia quy mô lớn dự kiến ​​diễn ra trên Quảng trường Quốc gia ở thủ đô Washington.

Sự kiện này dự kiến ​​diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 10/7, như một phần của lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Đầu tuần này, ban tổ chức Freedom 250 đã công bố danh sách các nghệ sĩ dự kiến ​​biểu diễn tại sự kiện, nhưng sau đó một số nghệ sĩ đã rút lui, bao gồm ca sĩ nhạc đồng quê Martina McBride và ca sĩ nhạc rock Bret Michaels theo phong cách Glam, giọng ca chính của ban nhạc thập niên 1980 Poison. Một số người viện dẫn lý do là đại nhạc hội này đã bị "chính trị hóa".

Ông Trump gợi ý rằng có thể thay thế buổi hòa nhạc bằng một bài phát biểu quan trọng sau khi một số nghệ sĩ bị tình trạng "quá lo lắng".

"Tôi hiểu các nghệ sĩ đang bị áp lực tâm lý về việc biểu diễn", ông Trump viết trước đó trên Truth Social. "Do đó, tôi đang nghĩ đến việc đưa sức hút số một, người thu hút lượng khán giả lớn hơn nhiều hơn cả Elvis ở thời hoàng kim và là người được mô tả là Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Donald Trump, thế chỗ những nghệ sĩ hạng ba được trả cát xê cao".