Pháp bắt nghi phạm lên kế hoạch tấn công bảo tàng Louvre

Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, Pháp (Ảnh: Sortir Paris).

Trong thông báo ngày 11/5 của Viện Công tố quốc gia chống khủng bố Pháp (PNAT), nghi phạm người Tunisia đã lên kế hoạch tấn công do bị ảnh hưởng bởi "chủ nghĩa thánh chiến".

Đối tượng 27 tuổi, sống bất hợp pháp tại Pháp, bị bắt giữ trong cuộc điều tra liên quan đến một âm mưu tấn công khủng bố tại khu vực Paris.

Sau thời gian tạm giữ để thẩm vấn tại Tổng cục An ninh Nội địa Pháp (DGSI), tối 11/5, nghi phạm đã bị khởi tố với cáo buộc "tham gia tổ chức tội phạm khủng bố" và bị tạm giam.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm bị cáo buộc đã lên kế hoạch thực hiện một hành động bạo lực mang tư tưởng thánh chiến sau khi một cuộc điều tra sơ bộ được khởi động vào ngày 6/5 về nghi ngờ "âm mưu tội phạm khủng bố", văn phòng công tố PNAT cho hay.

Ngoài âm mưu tấn công ở Paris, nghi phạm còn cân nhắc việc gia nhập "hàng ngũ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria hoặc Mozambique".

Các nhà điều tra cho biết người này từng đề cập cụ thể đến ý định tấn công bảo tàng Louvre, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới, cũng như nhắm vào cộng đồng người Do Thái tại quận 16 của Paris.

Cả cơ quan an ninh nội bộ DGSI và đơn vị chống khủng bố thuộc bộ phận điều tra tội phạm SAT-BC đều được giao nhiệm vụ điều tra.

Theo báo Le Monde, nghi phạm sinh năm 1999 tại Djerba và đến Pháp năm 2022 sau khi đến châu Âu qua đảo Lampedusa của Italy, một điểm dừng chân đầu tiên thường xuyên của những người di cư đến từ Bắc Phi.

Phân tích điện thoại di động của hắn cho thấy nhiều video tuyên truyền thánh chiến cũng như hàng trăm bức ảnh về súng và dao, và đối tượng đã sử dụng hình ảnh một thành viên nhóm IS hành quyết tù nhân làm ảnh đại diện trên mạng xã hội.

Điện thoại của nghi phạm cũng chứa các tìm kiếm trên ChatGPT với các câu hỏi như "cách chế tạo bom", tờ báo cho biết thêm.

Sau một thời kỳ yên tĩnh từ năm 2021 đến 2023, Pháp đã chứng kiến ​​sự gia tăng các hành động bạo lực tôn giáo, theo các công tố viên chống khủng bố.

Năm 2025, đã xảy ra 3 vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng, trong khi các cơ quan an ninh nội bộ đã ngăn chặn 7 vụ việc khác.

Vào tháng 3, một sinh viên kỹ thuật 22 tuổi và người em trai 20 tuổi, cả hai đều mang quốc tịch Italy - Ma rốc, đã bị bắt giữ ở miền bắc nước này vì âm mưu mà chính quyền gọi là "giết người và bài Do Thái".

Nước Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các cuộc tấn công bị ảnh hưởng từ hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang diễn ra và cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza.