Phản công quyết liệt, Ukraine lần đầu áp sát phòng tuyến răng rồng của Nga

Nga tăng cường phòng thủ cho các vùng lãnh thổ đã giành kiểm soát ở Ukraine (Ảnh: El-Pais).

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Nga trong tuần này cho thấy lực lượng Ukraine lần đầu tiên tiếp cận phòng tuyến "răng rồng" của Nga. Video được quay từ một vị trí của quân đội Nga ở phía đông làng Nove và Kharkove thuộc tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine.

Video cho thấy một xe quân sự Ukraine tiến vào một cánh đồng, hướng về một chiến hào phía trước một dãy phòng thủ "răng rồng" (các khối bê tông hình kim tự tháp dùng để chặn các xe tăng).

Một số binh sĩ Ukraine, dường như là kíp điều khiển, đã nhảy khỏi xe trước đó và chạy về phía rặng cây. Sau đó, chiếc xe bị tụt xuống hào chống tăng, phần đầu xe dường như bị mắc kẹt trong khi khói, bụi bốc lên mù mịt.

Hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, song các kênh thân Ukraine nói rằng quân đội nước này đang thử nghiệm khả năng vượt hào và phòng tuyến răng rồng của Nga. Trong khi đó, các kênh thân Nga cho biết, xe quân sự Ukraine bị phá hủy khi tìm cách tiếp cận phòng tuyến của Moscow.

Nga đã dựng phòng tuyến nhiều lớp để ngăn đà phản công của Ukraine (Đồ họa: New York Times).

Nga đã có nhiều tháng xây dựng hệ thống phòng thủ để đối phó cuộc phản công được dự báo của Ukraine.

Tuyến phòng thủ lớn chưa từng có này ở châu Âu kể từ Thế chiến II buộc phương Tây phải đẩy nhanh việc cấp các phương tiện chuyên dụng giúp Ukraine vượt qua chướng ngại vật. Đó là tổ hợp gồm chiến hào, rãnh chống tăng, răng rồng, lô cốt súng máy và boong-ke tạo thành tuyến phòng thủ dài 800km nhằm bảo vệ lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Theo đánh giá của cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh, tuyến phòng thủ của Nga vẫn rất kiên cố, đặc biệt là ở mặt trận Zaporizhia, nơi Ukraine được cho là sẽ thực hiện phản công để hướng về Melitopol và Biển Azov.

Ở Zaporizhia và khu vực do Nga kiểm soát thuộc tỉnh Kherson (miền Nam Ukraine), Nga đã xây dựng 3 tuyến phòng thủ song song dài 120km, mỗi tuyến cách nhau khoảng 15km và tất cả đều theo cùng một hệ thống: tuyến chiến hào đầu tiên có dây thép gai, đi trước bằng bãi mìn, rồi đến răng rồng, hào chống tăng.

Đó là một trong những lý do chính khiến tốc độ phản công của Ukraine hai tháng qua chậm hơn so với dự kiến và chịu tổn thất lớn. Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Ukraine mất khoảng 20% vũ khí do NATO cung cấp trong đợt phản công kể từ đầu tháng 6.

Sau giai đoạn đầu phản công không được như kỳ vọng, quân đội Ukraine được cho là đã bắt đầu giai đoạn chính của chiến dịch phản công, nhằm vào Zaporizhia và giành một số bước tiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27/7 tuyên bố quân đội nước này đã giành lại làng Staromaiorske, phía đông Zaporizhia. Đây là ngôi làng chiến lược, giúp mở đường cho lực lượng Ukraine tiến công vào làng Priiutnoe gần đó, nơi vẫn bị Nga kiểm soát.

Trước đó, Vladimir Rogov, một quan chức chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, hôm 26/7 cho biết: "Chỉ riêng tại khu vực Orekhov, Ukraine đã sử dụng hơn 100 xe bọc thép trong cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ của Nga... Hiện tại, sau một số đợt tấn công gần Rabotino, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân Ukraine đang tìm cách chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng ta".