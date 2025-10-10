Peru phế truất Tổng thống

Tổng thống Peru Dina Boluarte bị phế truất (Ảnh: Bloomberg).

Các nghị sĩ quốc hội Peru ngày 10/10 đã nhất trí thông qua nghị quyết phế truất Tổng thống Peru Dina Boluarte, 63 tuổi. Theo quy định, Chủ tịch Quốc hội José Jeri, một chính trị gia bảo thủ, sẽ kế nhiệm bà Boluarte và hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống kéo dài đến tháng 7/2026.

Người kế nhiệm bà Boluarte sẽ là vị tổng thống thứ 8 của Peru trong vòng một thập niên. Ba người trong số đó bị luận tội, bao gồm bà Boluarte và 2 người khác từ chức để tránh bị bãi nhiệm.

Kiến nghị luận tội bà Boluarte được trình quốc hội Peru vào chiều 9/10 và một cuộc bỏ phiếu được tiến hành ngay vào buổi tối, và đến đêm cùng ngày, bà bị cách chức trong bối cảnh bà đối mặt với chỉ trích vì tình trạng tội phạm trong nước gia tăng nghiêm trọng.

Tội phạm hiện là một trong những mối lo hàng đầu của người dân Peru, khi các băng nhóm tội phạm có tổ chức liên tục tấn công vào nhiều lĩnh vực, từ cửa hàng, trường học, ban nhạc, cho đến tài xế xe buýt.

Bà Boluarte lên nắm quyền năm 2022 trong vai trò phó tổng thống kế nhiệm sau khi người tiền nhiệm Pedro Castillo bị luận tội. Tuy nhiên, nhiều người cánh tả xem bà là người phản bội, trong khi phe bảo thủ cũng không ủng hộ bà. Khi bị phế truất, tỷ lệ ủng hộ của bà Boluarte chỉ còn khoảng 3%.

Hình ảnh của bà càng bị tổn hại nghiêm trọng bởi hàng loạt bê bối và cuộc điều tra hình sự, bao gồm cáo buộc làm giàu bất hợp pháp liên quan đến tài sản không khai báo và việc sở hữu nhiều đồng hồ Rolex đắt tiền. Vào tháng 7, bà đã tự quyết định tăng gấp đôi mức lương của mình.

Bà cũng bị cáo buộc liên đới đến cái chết của người biểu tình do lực lượng an ninh gây ra và che đậy vụ cách chức một sĩ quan cảnh sát đang điều tra chính bà.

Trước khi bị phế truất, bà Boluarte từng nhiều lần đối mặt với các nỗ lực luận tội nhưng đều vượt qua dễ dàng. Tuy nhiên, các đảng từng hậu thuẫn bà nay đã quay lưng, có thể nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi một chính quyền ngày càng mất lòng dân trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 4 năm sau.

Trong phiên họp hôm qua 9/10, một số nghị sĩ cáo buộc bà Boluarte đang âm mưu xin tị nạn ở nước ngoài để tránh bị truy tố trong các vụ án đang điều tra. Hiện chưa rõ bà sẽ làm gì sau khi bị tước quyền miễn trừ dành cho nguyên thủ quốc gia.

Peru có nhiều cựu tổng thống bị lĩnh án tù nhất thế giới. Hiện có 3 cựu tổng thống đang bị giam trong một nhà tù đặc biệt được chính quyền của bà Boluarte trước đây chính thức chỉ định là “nhà tù tổng thống”.