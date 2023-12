Patriot của Mỹ bắn hạ Su-24 Nga ở Ukraine, phi hành đoàn không ai sống sót?

Máy bay ném bom Su-24M của Không quân Nga (Ảnh: Getty).

Theo một số nguồn tin, trong một cuộc phục kích trên không được thực hiện bằng tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một máy bay tấn công Su-24M của Nga đang hoạt động trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen hôm 5/12.

Theo trang tin Kyiv Post, các nguồn tin của Nga và Ukraine cho biết vụ tấn công xảy ra gần đảo Rắn, một mỏm đá cách bờ biển khoảng 40km từ khu vực Odesa phía tây nam Ukraine và một khoảng cách tương tự với khu vực Dobrogea cận đông nhất của Romania tại cửa sông Danube.

Trong bản cập nhật tình hình vào sáng 6/12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine (AGS) đã xác nhận vụ bắn hạ Su-24 của Nga, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về hệ thống vũ khí được sử dụng để tấn công máy bay Nga cũng như chi tiết về cuộc giao tranh.

Tuyên bố của Không quân Ukraine vào tối 5/12 thông báo một máy bay Su-30SM của Nga đã hộ tống máy bay ném bom Su-24.

Một số báo cáo cho biết, một trực thăng cứu hộ Mi-8 đã xuất kích từ khu vực bán đảo Crimea do Nga kiểm soát và tìm kiếm phi hành đoàn trên máy bay Su-24, nhưng không tìm thấy người nào sống sót. Vào mùa đông, nhiệt độ nước biển ở Biển Đen cao hơn mức đóng băng một chút và được coi là có thể gây tử vong cho người bơi dưới nước nếu họ không được bảo vệ trong vòng nửa giờ hoặc ít hơn.

Theo trang tin quân sự Voenniy Osvedomitel của Nga, hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất đã bắn hạ mục tiêu từ một địa điểm phóng gần bờ Biển Đen ở khu vực Odesa phía tây Ukraine.

Quân đội Ukraine thường thiếu các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa với radar và tên lửa hiện đại có khả năng bắn trúng Su-24, loại máy bay bay nhanh và bay cao ở phạm vi trên 30km.

Hiện tại, theo tuyên bố của đồng minh Ukraine, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) chỉ vận hành ba hệ thống phòng không tầm xa hiện đại: một hệ thống Patriot do Mỹ tài trợ, hệ thống Patriot thứ hai do Đức tài trợ và hệ thống SAMP/T của Italy - Pháp do Paris gửi.

Tên lửa Patriot của quân đội Mỹ (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70-160km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.

Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Radar của Patriot là một trong những bộ phận quan trọng nhất, vì có thể phát hiện và theo dõi hơn 100 mục tiêu và có tầm hoạt động hơn 100km.

Các địa điểm khai hỏa phòng không thực tế của Ukraine là bí mật quân sự của lực lượng vũ trang nước này. Kênh Telegram của Nga Voevoda Veshchaet tuyên bố, song không đưa ra bằng chứng rằng, vào tối 5/12, khẩu đội Patriot của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sơ tán khỏi vị trí khai hỏa ở khu vực Odesa và di chuyển đến địa điểm ẩn náu mới.

Trong những tháng qua, lực lượng không quân Nga đã nhắm mục tiêu vào Odesa và các thành phố của Ukraine bằng các cuộc tấn công gần như hàng đêm. Các cuộc không kích thường kết hợp hàng chục máy bay không người lái tự sát Shahed giá rẻ và 1-4 tên lửa hành trình đắt đỏ do máy bay ném bom thả xuống, hoặc tên lửa đất đối đất hạng nặng được phóng nhằm vào các thành phố của Ukraine gần phòng tuyến của Nga.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng chiến thuật vũ khí phối hợp này nhằm đánh lạc hướng lực lượng phòng không Ukraine, khiến họ tập trung vào bắn hạ các máy bay không người lái giá rẻ, trong khi tên lửa hành trình do Nga sản xuất mang đầu đạn hạng nặng có thể bắn trúng mục tiêu thực sự của Ukraine.

Kể từ khi bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố và mạng lưới điện của Ukraine từ tháng 10 năm ngoái, Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160 cũng như máy bay ném bom chiến thuật Su-24 để phóng tên lửa hành trình.

Một số blogger Ukraine cho rằng máy bay ném bom Su-24 của Nga đã bị phá hủy vào tối 5/12 gần đảo Rắn và mang theo tên lửa hành trình như một phần của cuộc tấn công hàng đêm do Nga lên kế hoạch dọc theo tuyến đường mà các máy bay ném bom Nga sử dụng trước đây.

Su-24 được không quân Nga sử dụng trong các hoạt động ở Ukraine hầu như chỉ để phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu mặt đất từ khoảng cách ngoài phạm vi giao tranh của lực lượng phòng không Ukraine.

Tuyên bố của Kiev về việc Su-24 bị bắn hạ là rất hiếm. Nga hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên.