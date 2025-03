Ông Zelensky ra điều kiện với Nga sau lệnh ngừng bắn hạ tầng năng lượng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Những lời hứa của ông Putin và tuyên bố rằng ông ấy ra lệnh không tấn công cơ sở năng lượng của chúng tôi là không đủ. Vì sao? Cuộc chiến này đã khiến chúng tôi trở thành những người rất thực tế", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ở Helsinki vào ngày 19/3.

Tổng thống Zelensky lấy dẫn chứng "cuộc tấn công vào ngày hôm qua, sau khi ông Putin nói rằng sẽ không có cuộc tấn công nào vào cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự" của Ukraine.

"Ông Putin nói rằng ông ấy đã ra lệnh ngừng tấn công. Nhưng ngay sau đó, Nga đã phát động cuộc tấn công bằng 145 máy bay không người lái, 4 tên lửa dẫn đường phòng không S-300 và 2 tên lửa đạn đạo Iskander. Như vậy, lời nói thôi vẫn chưa đủ", Tổng thống Zelensky nói khi trả lời câu hỏi liệu ông có cần ban hành lệnh ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí của Nga hay không.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine muốn kiểm soát việc thực thi lệnh ngừng bắn và bên chính nên kiểm soát vấn đề này phải là Mỹ.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine sẽ chuẩn bị và chuyển giao cho các đối tác danh sách các cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng và dân sự mà Nga phải ngừng tấn công.

"Nếu chúng tôi có một thỏa thuận như vậy, sẽ có một danh sách các mục tiêu, chúng tôi có một danh sách các cơ sở dân sự, năng lượng, cơ sở hạ tầng (chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị danh sách này và cung cấp cho các đối tác của chúng tôi), và nếu Nga không tấn công các cơ sở của chúng tôi, chúng tôi sẽ không tấn công các cơ sở của họ", ông Zelensky nhấn mạnh.

Vào ngày 18/3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý tạm thời ngừng các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, nhưng từ chối chấp thuận lệnh ngừng bắn toàn phần trong 30 ngày. Trước đó, ông Trump kỳ vọng lệnh ngừng bắn toàn diện sẽ là bước đầu tiên hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Ukraine.

Vào ngày 19/3, không lâu sau cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, Moscow và Kiev đã cáo buộc lẫn nhau về việc tiến hành các cuộc không kích gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng ở mỗi bên.

Không quân Ukraine cho biết đã phá hủy 72 trong số 145 máy bay không người lái của Nga trong đêm, trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Moscow đã bắn hạ 57 máy bay không người lái của Kiev.

"Ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, trong đó ông Putin tuyên bố đã ra lệnh ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine, 150 máy bay không người lái đã được phóng đi chỉ sau một đêm, bao gồm cả những máy bay nhắm vào các cơ sở năng lượng", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở giao thông, bệnh viện và cơ sở hạ tầng đô thị.

"Lời nói của ông Putin rất khác với thực tế. Đó là lý do chúng tôi cần hỗ trợ quốc phòng, hỗ trợ cho lực lượng phòng không của chúng tôi, chúng tôi cần gây áp lực lên Nga vì lợi ích an ninh và an toàn tính mạng", tổng thống Ukraine cho biết thêm.

Về phần mình, Điện Kremlin tuyên bố sẽ xem xét liệu chính quyền Ukraine có lắng nghe mong muốn của Moscow và Washington về việc tìm kiếm giải pháp hòa bình hay không.

"Chúng tôi vẫn theo dõi chặt chẽ liệu chính quyền Kiev có lắng nghe mong muốn kiên quyết của các tổng thống Nga và Mỹ là làm mọi thứ để dần bước vào khuôn khổ giải pháp hòa bình hay không", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin đã nhận thấy sự thiếu thiện chí từ Kiev liên quan đến việc tuân thủ lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng.