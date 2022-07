Ông Zelensky cách chức chỉ huy lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tass dẫn sắc lệnh đăng trên trang web của tổng thống Ukraine hôm 25/7 đưa tin, ông Volodymyr Zelensky đã quyết định cách chức chỉ huy lực lượng Hoạt động đặc biệt thuộc quân đội Ukraine của ông Grigory Galagan.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng ban hành một sắc lệnh khác bổ nhiệm ông Viktor Khorenko thay thế vị trí nói trên.

Ông Galagan giữ chức chỉ huy lực lượng Hoạt động đặc biệt kể từ tháng 8/2020. Trước đó, ông là phó lãnh đạo của trung tâm dịch vụ an ninh Ukraine về các hoạt động chống khủng bố đặc biệt. Năm 2014-2019, ông tham gia hoạt động của lực lượng Ukraine ở Donbass ở miền Đông.

Vụ sa thải ông Galagan diễn ra trong bối cảnh Ukraine trong thời gian qua đã tiến hành một chiến dịch thanh lọc nội bộ nhằm chống lại nạn gián điệp và chống phá nội bộ khi căng thẳng trong chiến dịch quân sự với Nga không ngừng leo thang.

Tuần trước, ông Zelensky quyết định cách chức hàng loạt quan chức an ninh cấp cao, trong đó có người đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa (SBU) Ivan Bakanov và Tổng Công tố viên Nhà nước Iryna Venediktova với lý do tình trạng "phản quốc" tràn lan trong cả 2 cơ quan quyền lực này.

"Có 651 vụ án hình sự được khởi tố liên quan đến hành vi phản quốc và cộng tác với Nga của các nhân viên thuộc Cục An ninh, Văn phòng Tổng công tố, cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác. Mối liên hệ giữa lực lượng an ninh Ukraine với tình báo Nga đặt ra những nghi vấn nghiêm trọng đối với các quan chức đầu ngành", ông Zelensky cho biết.

Đây có thể coi là đợt thanh lọc chính quyền lớn nhất của ông Zelensky trong bối cảnh chiến sự với Nga tiếp tục leo thang. Ông Yevhinnii Yenin, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội Vụ Ukraine, tháng trước cũng cho hay, nước này phát hiện hơn 800 người bị nghi liên quan đến các hoạt động chống phá, làm gián điệp cho Nga, trong đó có cả dân thường.