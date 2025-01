Ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào hôm 21/1 rằng Mỹ sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới.

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích WHO. Chính quyền của ông từng cảnh báo cắt nguồn tài trợ của Mỹ cho tổ chức này. Nhưng sau khi ông thua cuộc bầu cử năm 2020, những cảnh báo này đã không thành hiện thực.

Vào ngày 20/1/2021, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nối lại quan hệ giữa Mỹ và WHO.

Trong sắc lệnh hành pháp ông Trump ký vào ngày đầu nhậm chức nhiệm kỳ 2, ông cho rằng, tổ chức y tế toàn cầu đã "xử lý sai lầm đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng y tế quốc tế khác".

Sắc lệnh cho rằng WHO không thành công trong việc thực hiện các cải cách cần thiết một cách khẩn cấp và WHO không thể chứng minh "tính độc lập khỏi ảnh hưởng chính trị không phù hợp từ các quốc gia thành viên của WHO".

"Đây là một quyết định lớn", ông Trump nói với một trợ lý khi ông bắt đầu ký sắc lệnh, nhắc lại quyết định của mình vào năm 2020 và niềm tin rằng Mỹ đã đóng góp quá nhiều tiền cho tổ chức này so với các quốc gia khác.

WHO chưa bình luận về động thái này.

Theo nghị quyết của Quốc hội năm 1948, Mỹ có thể rút khỏi WHO nhưng phải thông báo trước một năm và phải trả các khoản phí còn thiếu.

Được thành lập vào năm 1948 với sự giúp đỡ của Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới là một cơ quan của Liên hợp quốc. Sứ mệnh của tổ chức là "đối mặt với những thách thức lớn nhất về sức khỏe của thời đại chúng ta và thúc đẩy đáng kể phúc lợi của người dân thế giới".