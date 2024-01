Ông Trump sẽ chọn ai làm "phó tướng" liên danh tranh cử?

Cựu Tổng thống Donald Trump và nữ nghị sĩ Elise Stefanik tại một sự kiện tranh cử ở Concord, New Hampshire (Ảnh: AP).

Khi có bài phát biểu trước đám đông tình nguyện viên và giới truyền thông tại bang quan trọng New Hampshire vào cuối tuần qua, nữ nghị sĩ New York Elise Stefanik đã nhận được tiếng hô vang chào mừng. "Phó Tổng thống! Phó Tổng thống!", một người đàn ông hô to khắp phòng.

Trong khi các ứng cử viên phó tổng thống thường không được chọn cho đến khi một ứng viên đã chốt được đề cử, chiến thắng quyết định của ông Trump tại cuộc họp kín ở Iowa vào tuần trước và quyết định rút lui của Thống đốc bang Florida Ron DeSantis càng giúp củng cố vị thế của ông Trump cho đề cử của đảng Cộng hòa và nhiều đồn đoán về ứng viên "phó tướng".

Nhiều đảng viên Cộng hòa mong có được suất đề cử "phó tướng" này nhằm tạo cho chính mình cơ hội hiếm hoi đảm nhiệm một vai trò cấp cao quan trọng trong sự nghiệp chính trị.

Sự quan tâm đó ngày càng nhiều bất chấp thực tế về số phận của phó tổng thống đầu tiên của ông Trump, ông Mike Pence.

Trong 4 năm ông Trump nắm quyền, ông Pence là người bảo vệ trung thành nhất và luôn ủng hộ Tổng thống của mình. Tuy nhiên, trong những tháng cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã phản đối "phó tướng" Pence, xem ông là người không trung thành vì đã từ chối thực hiện nỗ lực vi hiến của mình: ngăn chặn chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden lúc đó.

Vai trò trong việc chứng nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2020 không chỉ đe dọa tính mạng của ông khi Điện Capitol bị người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump bao vây đập phá, mà còn gạt sự nghiệp chính trị của ông sang một bên.

Ông Pence đã chấm dứt nỗ lực tranh cử tổng thống vào tháng 10/2023 sau khi không nhận được sự chú ý nào. Nhiều người ủng hộ cựu Tổng thống Trump vẫn xem ông Pence là "kẻ phản bội".

Đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tổ chức một số sự kiện ở cả Iowa và New Hampshire với sự tham gia của những người đại diện cấp cao trong đảng. Các quan chức cấp cao của Tổng thống Trump cho biết, ngoài vai trò là cơ hội để thể hiện lòng trung thành và quyền lực ngôi sao đối với nhóm chiến dịch tranh cử, các sự kiện này còn là phần thưởng cho các tình nguyện viên cũng như một công cụ "tuyển dụng" những gương mặt mới.

Ông Trump và thành viên đảng Cộng Hòa Kari Lake (Ảnh: AP).

Nữ nghị sĩ Stefanik đã xuất hiện cùng ông Trump trong cuộc vận động tranh cử tối 19/1 ở New Hampshire và ghé qua trụ sở chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống vào sáng hôm sau để cảm ơn các tình nguyện viên.

Trong cả hai lần xuất hiện, bà đều nhấn mạnh bản thân là thành viên đầu tiên của Quốc hội ủng hộ nỗ lực trở lại của cựu Tổng thống Trump. "Tôi tự hào là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của ông ấy, đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng", bà nói với các phóng viên.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc việc trở thành người đồng hành cùng tranh cử với ông Trump hay không, bà Stefanik nói: "Tất nhiên, tôi rất vinh dự, tôi đã nói điều đó trong một năm qua, được phục vụ trong chính quyền ông Trump trong tương lai".

Những nghị sĩ nổi bật khác của đảng Cộng hòa cũng đã xuất hiện ở Iowa và New Hampshire để ủng hộ ông Trump bao gồm Thượng nghị sĩ JD Vance của Ohio, Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem, ứng viên Thượng viện Arizona Kari Lake và nữ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene của bang Georgia.

Trong đó, bà Lake đã có mặt tại một cuộc tranh cử vào tối 21/1 để chụp ảnh với những người ủng hộ và ẵm một em bé giữa đám đông. Cựu ứng cử viên tổng thống Vivek Ramaswamy xuất hiện cùng ông Trump trên sân khấu ở New Hampshire một ngày sau khi tuyên bố từ bỏ cuộc đua, đồng thời thu hút những tiếng hô vang "Phó Tổng thống" từ đám đông khi ông có bài phát biểu gây chú ý.

Và tại cùng cuộc tranh cử nơi bà Stefanik phát biểu, Thượng nghị sĩ Tim Scott của bang Nam Carolina, cựu đối thủ của ông Trump trong cuộc đua tổng thống, đã tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ vị cựu tổng thống này. "Chúng ta cần Donald Trump!", ông Scott nói đồng thời kêu gọi đầy nhiệt huyết cho ông Trump. Cựu Tổng thống Trump đứng đằng sau cười vui vẻ.

"Tôi đã biết người đó sẽ là ai"

Bản thân ông Trump cũng đã làm dấy lên suy đoán khi từng tuyên bố trong một cuộc họp gần đây tại tòa thị chính Fox News rằng: "Tôi đã biết người đó (ứng viên phó tổng thống) sẽ là ai".

Ông Jason Miller, cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Trump, từ chối nói đến khả năng sẽ trở thành "phó tướng" hoặc những đồn đoán về những ứng viên tranh cử tiềm năng. Tuy nhiên, ông Miller cho biết những gương mặt vận động tranh cử cho ông Trump ở Iowa và New Hampshire "đã thu hút được rất nhiều đám đông và tất cả đều làm rất tốt việc thúc đẩy cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Trump".

Cựu Tổng thống Trump đã thảo luận về các lựa chọn "phó tướng" tiềm năng từ rất lâu trước khi chính thức phát động chiến dịch tranh cử, theo các nguồn tin. Trong những cuộc trò chuyện đó, ông Trump thường bày tỏ sự quan tâm đến việc lựa chọn một người phụ nữ. Trong số này nổi lên ứng viên nữ tiềm năng Stefanik, thành viên ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, việc lựa chọn nữ ứng viên là ý tưởng tốt nhưng cảnh báo ông Trump không nên chọn bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, hiện là đối thủ lớn cuối cùng còn lại của ông Trump. "Bà Stefanik thật tuyệt. Kristi Noem cũng rất tuyệt. Tôi nghĩ tất cả những người này đều tuyệt vời. Tim Scott là một người rất tốt và sẽ trở thành một phó tổng thống tuyệt vời", một chuyên gia nói.

Bản thân ông Trump cũng đã loại trừ bà Haley khỏi danh sách này một cách hiệu quả. Hồi tuần trước, ông nói tại một cuộc mít tinh ở Concord rằng cựu đại sứ Liên hợp quốc của ông "không phải là phó tổng thống".

Các ứng cử viên tiềm năng khác được các đồng minh của ông Trump đề cập bao gồm Thống đốc bang Arkansas Sarah Huckabee Sanders, cựu thư ký báo chí của ông, Thượng nghị sĩ bang Tennessee Marsha Blackburn, Thống đốc bang North Dakota Doug Burgum, người gần đây đã ủng hộ ông Trump sau khi từ bỏ nỗ lực tranh cử vào Nhà Trắng, nghị sĩ bang Florida Byron Donalds và người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson.