Ông Trump nêu mặt hàng Mỹ muốn sản xuất

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One ở New Jersey hôm 25/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đồng ý với bình luận của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vào ngày 29/4 rằng Mỹ không nhất thiết cần một "ngành công nghiệp dệt may bùng nổ" - bình luận đã bị Hội đồng các tổ chức dệt may quốc gia chỉ trích.

"Chúng ta không muốn sản xuất giày thể thao và áo phông. Chúng ta muốn sản xuất thiết bị quân sự. Chúng ta muốn sản xuất những thứ lớn lao. Chúng ta muốn làm trí tuệ nhân tạo (AI) với máy tính", ông Trump nói thêm.

"Thành thật mà nói, tôi không muốn sản xuất áo phông. Tôi không muốn sản xuất tất. Chúng ta có thể làm những thứ đó rất tốt ở những nơi khác. Chúng ta muốn sản xuất chip, máy tính và nhiều thứ khác, xe tăng và tàu chiến", ông Trump nhấn mạnh.

Vào ngày 23/5, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu từ ngày 1/6.

Tuyên bố này không chỉ làm chấn động thị trường tài chính toàn cầu mà còn đánh dấu một bước leo thang mới trong chính sách thương mại của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.

Với mục tiêu công khai là khuyến khích các công ty châu Âu chuyển cơ sở sản xuất sang Mỹ, động thái này dường như ẩn chứa nhiều ý đồ chiến lược hơn là chỉ đơn thuần thúc đẩy ngành sản xuất nội địa.

Tuần trước, ông Trump cũng tuyên bố Apple phải trả 25% thuế cho những chiếc iPhone được sản xuất bên ngoài nước Mỹ. Động thái này nhằm tìm cách buộc hãng công nghệ này phải sản xuất điện thoại tại Mỹ.

Hôm 2/4, ông Trump công bố chính sách thuế quan mới, áp thuế sàn 10% với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ từ ngày 5/4, và áp thuế đối ứng từ 11% lên tới 50% với các đối tác khác kể từ ngày 9/4, ngoại trừ Trung Quốc đang chịu mức thuế là 145%.

Chỉ vài giờ sau khi chính sách thuế đối ứng có hiệu lực, Tổng thống Trump bất ngờ thông báo hoãn áp dụng 90 ngày, đến tháng 7, ngoại trừ Trung Quốc. Trong thời gian đó, Mỹ chỉ áp mức thuế chung 10%. Quyết định này được cho là để các quốc gia có thể đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Nhà Trắng cho biết khoảng 90 đến 100 quốc gia đã đề nghị đàm phán các thỏa thuận, đặt ra một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, buộc các nhà đàm phán phải chạy đua với thời gian để đưa ra các cam kết mới.

Trong một động thái được cho là tín hiệu xuống thang căng thẳng, Mỹ và Trung Quốc đầu tháng này đã nhất trí giảm thuế quan cho hàng hóa của nhau trong vòng 90 ngày. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đánh lên hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30%. Trung Quốc giảm thuế với Mỹ từ 125% xuống 10%.