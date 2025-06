Ông Trump muốn tăng chi cho UAV, tên lửa công nghệ cao

Chiến đấu cơ Mỹ tham gia tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương (Ảnh: Reuters).

Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ muốn tăng lương cho quân nhân, đầu tư thêm vào tên lửa công nghệ cao và máy bay không người lái (UAV) trong ngân sách quốc phòng năm tới.

Đồng thời, Tổng thống Trump muốn cắt giảm việc làm của lực lượng Hải quân và mua ít tàu chiến và máy bay chiến đấu hơn để tiết kiệm ngân sách, theo tài liệu ngân sách được công bố hôm 25/6 giờ địa phương.

Với 892,6 tỷ USD, yêu cầu ngân sách quốc phòng và an ninh quốc gia của Mỹ không thay đổi so với năm 2025. Ngân sách, bao gồm cả các hoạt động liên quan đến vũ khí hạt nhân do Bộ Năng lượng thực hiện và tăng cường tài trợ cho an ninh nội địa.

Điều này thể hiện dấu ấn của Tổng thống Trump đối với quân đội bằng cách cắt giảm chi phí mua sắm vũ khí và dịch vụ để dành cho các ưu tiên khác của ông. Nhà Trắng cho biết khoản tài trợ này sẽ được sử dụng nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương và phục hồi cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Hầu hết khoản tài trợ cho lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng) nổi tiếng của Tổng thống Trump nằm trong yêu cầu ngân sách riêng và không phải là một phần của đề xuất mới nhất được gửi đến Quốc hội.

Trong ngân sách năm 2026, Tổng thống Trump yêu cầu mua ít tiêm kích F-35 do Lockheed Martin sản xuất và chỉ mua thêm 3 tàu chiến. Hải quân cho biết, việc mua sắm một tàu lớp Virginia do General Dynamics và Huntington Ingalls Industries sản xuất cùng 15 tàu khác dự kiến ​​sẽ được đưa vào dự luật phân bổ riêng.

Ngân sách lần này cũng yêu cầu tăng lương 3,8% cho quân nhân, nhưng cũng cắt giảm chi phí bằng cách loại bỏ các loại vũ khí cũ hơn bao gồm tàu ​​và máy bay gây tốn kém khi vận hành.

Theo kế hoạch, Hải quân Mỹ sẽ cắt giảm 7.286 nhân viên dân sự. So với ngân sách dưới chính quyền Tổng thống Joe Biden trong năm cuối cùng tại nhiệm trong đó yêu cầu mua 68 tiêm kích F-35 trong năm tài chính 2025, thì yêu cầu năm tài chính 2026 của ông Trump chỉ yêu cầu mua 47 tiêm kích.

Ngân sách lần này đã gây ra cuộc tranh luận tại Quốc hội, nơi dự thảo dự luật của tiểu ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Phân bổ Hạ viện cho năm tài chính 2026 mong muốn tăng lượng mua F-35 lên con số 69. Trong khi đó, Lầu Năm Góc tiếp tục ưu tiên mua đạn dược và các hệ thống vũ khí quan trọng.

Không quân đang tiếp tục đầu tư vào tên lửa tấn công mặt đất tầm xa chung - tên lửa chống hạm tầm xa, tên lửa tầm xa có tầm bắn xa hơn và có thể hiệu quả hơn ở châu Á-Thái Bình Dương.

Mặt khác, ngân sách năm 2026 cũng mua ít tên lửa tấn công chính xác, sẽ thay thế tên lửa chiến thuật của Lục quân (ATACM) được sử dụng ở Ukraine. Trong khi đó, Lockheed Martin sản xuất cả 3 loại tên lửa.

Ngân sách cũng tăng chi tiêu cho UAV nhỏ - một phần là do những bài học kinh nghiệm trong cuộc xung đột Ukraine - nơi UAV đã chứng minh là một phần không thể thiếu của chiến tranh chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Chi tiêu quốc phòng thường chiếm khoảng một nửa ngân sách tùy ý của Mỹ. Cụ thể, theo một số nguồn, chi tiêu quốc phòng của Mỹ chiếm khoảng 54% ngân sách tùy ý. Phần còn lại dành cho giao thông vận tải, giáo dục, ngoại giao và các bộ khác.