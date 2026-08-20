Ông Trump lệnh triển khai “chiến dịch kinh tế” nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Không ai từng trao cho Cộng hòa Hồi giáo Iran cơ hội đạt được thỏa thuận lớn hơn tôi. Điều đáng tiếc là họ đã bỏ lỡ cơ hội đó. Vì vậy, hôm nay, tôi tuyên bố triển khai chiến dịch kinh tế khốc liệt nhất từ trước đến nay nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Đây sẽ là một cuộc chiến kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 19/8.

Ông Trump cho rằng lực lượng hải quân Iran đã bị xóa sổ, lực lượng không quân đã bị phá hủy, các nhà máy quân sự giờ chỉ còn là đống đổ nát, đồng tiền bị mất giá trị và đất nước Iran đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

“Hôm nay, tôi cũng tuyên bố bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ của mình cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Iran cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nặng nề”, ông Trump cảnh báo.

Tổng thống Trump kêu gọi tất cả đồng minh sát cánh cùng Mỹ để “cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran đang ở bước đường cùng và “những biện pháp mang tính lịch sử này sẽ làm tê liệt họ”. Ông Trump một lần nữa khẳng định “Iran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết tình hình Iran “vẫn ổn” và các cuộc đàm phán có thể được nối lại “vào một thời điểm nào đó”.

Ông Trump một lần nữa nhắc lại tuyên bố rằng Mỹ đang “nắm giữ” và “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz.

“Thỉnh thoảng họ lại bắn hạ một máy bay không người lái. Nhưng không phải ai cũng sẽ đi qua eo biển đó”, ông Trump nói, đề cập đến cáo buộc Iran làm gián đoạn hoạt động đi lại qua eo biển.

Tổng thống Trump gần đây cho biết ông sẽ sớm tuyên bố eo biển "là lãnh thổ Mỹ" sau khi "đánh bại Iran". Eo biển Hormuz hiện là tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/8 cảnh báo sẽ khiến Iran rơi vào tình trạng “cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới”. “Đó sẽ là sự kết hợp giữa cô lập kinh tế, ở mức độ mà thế giới chưa từng chứng kiến”, ông Bessent nói.

Ông Bessent mô tả cách tiếp cận của Mỹ gồm hai mũi nhọn, trong đó một mặt gây sức ép tài chính, mặt khác tiến hành phong tỏa thực tế các cảng của Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trước đó cho biết ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong cuộc chiến với Iran là kéo giá dầu và xăng xuống cho người dân Mỹ, trong khi mục tiêu ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân hiện đứng thứ 2.

Mỹ đang liên tục gia tăng áp lực kinh tế lên Iran sau khi các cuộc tập kích dồn dập của nước này chưa khiến Tehran chấp nhận nhượng bộ.

Theo giới quan sát, cả 2 bên đều đang muốn gây áp lực lên lẫn nhau. Iran dường như đang đặt cược rằng khi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp tới gần, chính quyền Tổng thống Trump sẽ có những bước lùi cần thiết để giảm giá dầu, một yếu tố rất được cử tri quan tâm.

Sự giằng co giữa 2 bên tạo ra tình thế "không chiến sự, không hòa bình" và tác động tới nền kinh tế toàn cầu ngày càng lớn. Ngoài ra, các đồng minh Vùng Vịnh cũng gia tăng áp lực lên phía Mỹ khi tuyến đường huyết mạch xuất khẩu năng lượng của họ đang bị phong tỏa.

Trong khi Mỹ cảnh báo có thể phong tỏa đường biển với Iran trong vô thời hạn, Tehran cũng tuyên bố sẵn sàng đối đầu nhiều năm với đối thủ. Tehran nhấn mạnh rằng việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ tuân thủ các nghĩa vụ theo biên bản ghi nhớ giữa 2 nước, vốn được xây dựng nhằm chấm dứt chiến sự.