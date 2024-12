Ông Trump có thể cấm Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào Nga

Một tổ hợp tên lửa ATACMS của Mỹ (Ảnh: AFP).

"Tôi nghĩ họ không nên cho phép Ukraine bắn tên lửa hàng trăm km vào lãnh thổ Nga. Đó là một điều tồi tệ xảy ra chỉ vài tuần trước khi tôi nhậm chức", Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở tư dinh Mar-a-Lago ngày 16/12.

Ông cho biết thêm, chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden không tham vấn ông trước khi quyết định cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa do Mỹ viện trợ để tấn công sâu vào Nga.

"Tại sao họ làm vậy mà không hỏi tôi nghĩ gì? Tôi sẽ không để họ làm điều đó. Tôi nghĩ đây là một sai lầm lớn mà họ đã mắc phải", Tổng thống đắc cử nói và nhấn mạnh ông có thể vô hiệu hóa quyết định này sau khi nhậm chức vào tháng tới.

Tháng trước, sau một thời gian dài từ chối, Tổng thống Joe Biden bất ngờ bật đèn xanh cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ viện trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Moscow đạt được những bước tiến nhanh chóng, giành ưu thế trên chiến trường Ukraine.

Ukraine bắt đầu thực hiện các vụ tấn công bằng ATACMS nhằm vào lãnh thổ Nga. Moscow lập tức đáp trả bằng các vụ không kích quy mô lớn.

Theo giới quan sát, quyết định dỡ bỏ hạn chế vũ khí cho Ukraine của chính quyền Tổng thống Biden quá muộn màng và khó tạo đột phá giúp xoay chuyển cục diện chiến sự.

Ông Trump vốn được biết đến với quan điểm phản đối Mỹ can dự vào các cuộc xung đột. Việc ông có thể điều chỉnh chiến lược với Ukraine sẽ là một trong những bước đầu tiên hướng tới thay đổi chính sách của Washington với cuộc chiến đã kéo dài gần 3 năm giữa Nga và Ukraine.

New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay, khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump sẽ không đáp ứng đề nghị của Ukraine về việc đưa ra các đảm bảo an ninh cho nước này. Thay vào đó, ông Trump đang xem xét chuyển gánh nặng chính về hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev sang các nước châu Âu nhằm giảm sức ép lên ngân sách của Mỹ cũng như hạn chế sự can dự của Washington vào các cuộc chiến.

Sự thay đổi này có thể tác động mạnh đến cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Ukraine đang chuẩn bị tinh thần cho kịch bản cả Mỹ và châu Âu cắt giảm viện trợ vào năm tới.

Ukraine tăng cường sản xuất vũ khí, đặc biệt các hệ thống vũ khí có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trọng tâm của hoạt động sản xuất quốc phòng nội địa Ukraine là chương trình máy bay không người lái tấn công tầm xa.

Máy bay không người lái có ưu điểm là dễ sản xuất và mất ít thời gian. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo chúng chỉ là giải pháp một phần cho vô số thách thức trên chiến trường của Ukraine. Theo họ, bên cạnh máy bay không người lái, về dài hạn, Kiev cần tự chủ về tên lửa.