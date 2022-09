Ông Hun Sen quyết không để Campuchia thành "thiên đường tội phạm"

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Khmer Times).

Ngày 29/9, trong bài phát biểu tại một sự kiện chống lại nạn buôn người, ông Hun Sen kêu gọi các cơ quan chức năng hợp tác trong chống lại các tệ nạn để Campuchia không trở thành tụ điểm của tội phạm, nạn rửa tiền, buôn người.

Theo ông Hun Sen, theo các báo cáo, Campuchia thời gian qua đã ghi nhận các vụ đánh bạc, buôn người, rửa tiền và lừa đảo người lao động nước ngoài sang Campuchia làm việc. Vì vậy, chính phủ Campuchia không thể im lặng.

Thủ tướng kêu gọi Campuchia phải cùng nhau đấu tranh, phòng, chống tội phạm một cách hiệu quả.

Ông nói: "Hãy để Campuchia không trở thành thiên đường của tội phạm, nơi rửa tiền, nơi buôn người".

Ông cũng bày tỏ tin tưởng, việc trấn áp tệ nạn cờ bạc sẽ góp phần giảm tệ nạn buôn bán người, tăng cường an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giúp thôn, xã an toàn hơn, giúp người dân tiết kiệm tiền bạc và sống hòa thuận với nhau.

Thủ tướng nêu rõ: "Với mục tiêu cụ thể của chiến dịch mà chúng tôi đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện, tôi tin rằng chiến dịch trấn áp tệ nạn cờ bạc này sẽ góp phần giảm nạn buôn bán người và tăng cường an ninh cho thôn, xã an toàn".

Theo ông Hun Sen, tại Phnom Penh và tỉnh Kandal, hơn 2.000 tụ điểm cờ bạc đã bị đóng cửa trong thời gian qua và chúng nên đóng cửa vĩnh viễn và không được mở trở lại.

Đồng thời, ông cũng đã ra lệnh cho tất cả các lực lượng thực thi pháp luật và các quan chức có liên quan phải hành động để trấn áp, ngăn chặn và loại bỏ để chiến dịch có thể thành công.